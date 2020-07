Zack Snyder a des idées brusques sur l’idée d’utiliser les images de la Ligue de justice de Joss Whedon dans la coupe Snyder

Nous pouvons donc considérer cela comme un «non». Sa réponse véhémente n’est cependant pas vraiment une surprise. Zack Snyder n’a jamais hésité à être déçu par le fait que Ligue de justice a été retravaillé et n’a même pas regardé la coupe de Joss Whedon. Il n’est clairement pas non plus ravi de la manière dont son départ du film a été géré – il est donc compréhensible qu’il y ait encore un peu d’animosité.