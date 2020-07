Détails de l’iPhone 12 !? – Révélé? Appuyez pour explorer plus de détails

L’iPhone le plus attendu et le plus à venir était l’iPhone 12.

Désormais, en septembre 2020, le nouvel iPhone 12 devrait être lancé lors de l’événement spécial.

De plus, la série iPhone 2020 peut comprendre trois, – iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone Pro Max.

Ce qui est similaire à l’iPhone 11 en 2019 et à l’iPhone XR en 2018. De plus, l’iPhone 12 était à l’exception de l’iPhone moins cher de la série Apple iPhone 2020.

Bien que la pandémie COVID-19 puisse changer la date de la publication. De plus, le retard est possible.

Certaines des autres fuites suggèrent qu’il y aura la première technologie 5G sur un iPhone et ce sera le plus grand changement de conception depuis qu’Apple a adopté l’encoche en 2017.

Les fuites suggèrent que ce sera l’un des lancements d’iPhone les plus excitants.

Nous savons qu’il devrait avoir iOS 14 et que certains faits ont été divulgués au cours des derniers mois.

Fonctionnalités exclues de l’iPhone 12:

Le prochain iPhone était doté d’un écran LCD de 5,5 pouces. Il peut être équipé de la puce Apple A13 Bionic et fonctionner sous iOS 14.

De plus, l’iPhone 12 aurait été doté d’une encoche en haut de l’écran d’affichage. Aussi, peut sortir avec TochID pour déverrouiller le mobile.

Le nouvel iPhone peut offrir une double caméra arrière. L’appareil photo comprend un appareil photo principal 12MP et un téléobjectif 12MP.

Pour les selfies, l’iPhone 12 peut offrir 12MP à l’avant.

La capacité de la batterie n’est pas encore connue. Il est excepté qu’Apple peut apporter la batterie mise à niveau avec une durée de vie de batterie plus longue par rapport aux files d’attente précédentes.

Le prochain appareil peut être disponible en deux variantes de stockage non extensibles telles que 64 Go et 128 Go.

Variantes de prix en Inde:

Prix ​​Apple iPhone 12 en Inde peut Rs 74 000. iPhone 12 disponible dans les couleurs or, argent et gris sidéral.