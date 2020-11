Les développeurs Halo Infinite offrent un aperçu du processus en coulisses

in

Les fans attendent toujours la sortie de la prochaine édition de Halo connue sous le nom de Halo Infinite. À l’origine, Xbox et 343 Industries prévoyaient de sortir le jeu aux côtés des consoles Microsoft de nouvelle génération Xbox Series X et S. Cependant, ils ont annoncé un retard dans le lancement du jeu. Depuis lors, 343 Industries a reporté la sortie provisoire de la sixième édition majeure de Halo à l’année 2021.

Sur le plan du contenu, les fans n’ont pas plus que quelques teasers et bandes-annonces. Ils sont profondément déçus par le manque de mises à jour car Halo était l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux fans, y compris le célèbre streamer SypherPK, prévoyaient d’acheter la Xbox. 343 Industries l’a probablement anticipé et a donc publié un clip des coulisses des ingénieurs du son travaillant sur le projet.

343 Industries visitent des champs de tir et des sites abandonnés pour enregistrer le son du jeu pour Halo Infinite

Dans le clip, les fans peuvent voir des gens de 343 Industries enregistrer les sons du jeu pour les armes et les explosions. Ceux-ci incluent également les sons de fond, les ricochets de balles, les sons de rechargement et d’armement, les débris tombant et les balles sifflantes.

Jetez un premier coup d’œil, grâce à l’équipe audio de 343 Industries, à certains des efforts déployés pour donner vie à la prochaine génération d’armes de Halo Infinite. Des champs de tir aux bâtiments en panne, l’équipe n’a rien négligé dans son voyage. pic.twitter.com/ynjIzVllyF – Bonjour (@Halo) 4 novembre 2020

Les ingénieurs du son ont en fait enregistré les sons des armes dans différents environnements. Ils sont allés à un champ de tir pour enregistrer les sons de base. Cependant, ils ont également enregistré des échantillons dans les zones résidentielles et la ville. Cela rendra l’arme beaucoup plus réaliste dans le jeu et correspondra à l’environnement des joueurs.

L’équipe a également enregistré des sons d’explosions en créant des sons artificiels à l’aide de produits chimiques. Ils ont fait les enregistrements à différentes distances pour donner un meilleur effet stéréo. L’équipe a également enregistré les explosions à différents endroits pour créer un effet similaire à celui des armes à feu.

Le processus a semblé assez fastidieux avec beaucoup d’efforts. À propos du projet, Halo a déclaré: «Des champs de tir aux bâtiments en panne, l’équipe n’a rien négligé dans son voyage.

La quantité de travail consacrée à ces petits détails est ce qui rend les jeux comme Halo si populaires. Associé aux puissantes capacités de la Xbox de nouvelle génération, Halo offrira un énorme punch aux fans.

