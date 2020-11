Jamie Lee Curtis fait allusion au thème de la fin d’Halloween

On a Halloween tue à venir en 2021, avec Halloween se termine suivant en 2022, mais l’avenir au-delà des deux suites confirmées est inconnu. Malgré cette incertitude éprouvante pour les nerfs, nous avons finalement un léger aperçu de ce qui pourrait être une forte influence en fin de partie … mais cela ne fait qu’ajouter à la paranoïa.

La version 2018 de Halloween (et une suite du film original) a rapporté plus de 250 millions de dollars dans le monde et a inspiré une renaissance moderne des slashers, avec la confirmation rapide que le film ferait partie d’une nouvelle trilogie avec Halloween Prend fin semblant être le dernier chapitre (non confirmé) de l’une des plus anciennes propriétés d’horreur d’Hollywood.

Dans une récente interview, le producteur Ryan Freimann a parlé de ce qui pourrait venir après Halloween se termine, si quoi que ce soit, expliquant: « Je n’ai pas pensé aussi loin. Pour le moment, nous sommes au milieu de ce que nous considérons comme le [director] David Gordon Green’s trilogie. »qui était (naturellement) vague au mieux étant donné que le deuxième film a été reporté.

En plus de la quasi-absence de réponse sur les chances de survie de la franchise, Jamie Lee Curtis a récemment mentionné que Halloween se termine aura beaucoup à voir avec «l’héritage», en disant à Sirius XM: «OK, voici mon extrait. L’héritage. Cela… cela a vraiment à voir avec la nature du mal et… l’héritage du mal. Si l’héritage joue un rôle dans un film présenté comme Halloween se termine, il y a de fortes chances que la fin du troisième film puisse mettre en place un récit en dehors de l’histoire actuelle d’Halloween Myers vs Strode – mais toutes ces informations rendent l’attente encore plus difficile et le suspense plus inquiétant qu’il ne devrait l’être.

Halloween tue a actuellement une date de sortie du 15 octobre 2021 et Halloween se termine la date de sortie est (probablement) sujette à changement, mais j’espère que 2022 est toujours une possibilité!

