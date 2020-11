Microsoft Teams obtient enfin une fonctionnalité de messagerie utile

Microsoft a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité dans l’application de bureau Teams qui permettra aux utilisateurs d’envoyer des citations de réponses à des messages spécifiques. Pour les utilisateurs d’Android, Microsoft déploie une mise à jour distincte qui permet la prise en charge de l’image dans l’image, et plus encore.

L’envoi de réponses citées est l’une des fonctionnalités les plus demandées. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez maintenir le message spécifique auquel vous souhaitez répondre et sélectionner le bouton de réponse. Sur le bureau, vous pourrez faire un clic droit sur un message et sélectionner le bouton de réponse pour citer ce message particulier.

La prise en charge des réponses citées dans Microsoft Teams ne sera pas limitée aux textes. Vous serez autorisé à citer des messages et à répondre avec des emojis, des pièces jointes, des GIF et plus encore.

Cette mise à jour est une autre indication que Microsoft souhaite intégrer une expérience de messagerie appropriée dans Microsoft Teams afin que les utilisateurs puissent envoyer des messages de manière transparente.

L’entreprise de technologie teste toujours la prise en charge des messages cités et vous ne le verrez pas encore dans le client de bureau. Si vous ne le voyez pas, soyez patient car cela peut prendre plusieurs semaines avant que la fonctionnalité arrive sur votre ordinateur.

Hier, Microsoft a également confirmé que l’application de bureau Teams bénéficierait d’une prise en charge pour plusieurs comptes, ce qui signifie que vous pourrez bientôt ajouter et gérer plusieurs comptes sans vous connecter et vous déconnecter.

C’est l’une des fonctionnalités les plus demandées et elle sera probablement bien accueillie par ceux qui participent aux réunions organisées par plusieurs organisations. De même, l’intégration de plusieurs comptes peut également être utile pour ceux qui utilisent plusieurs comptes en fonction des clients.

Actuellement, si vous souhaitez changer de compte, vous devez vous déconnecter manuellement avant de vous reconnecter avec le deuxième compte.

Les deux nouvelles fonctionnalités pour Microsoft Teams commenceront à être déployées pour tout le monde plus tard cette année, mais vous pourrez bientôt les tester via le programme de prévisualisation.

Le message Microsoft Teams obtient enfin une fonctionnalité de messagerie utile apparue en premier sur Windows Latest

