Les développeurs de Devil May Cry 5 en édition spéciale désactivent le mode coopératif pour rendre justice à ce personnage

Suite au succès de Devil May Cry 5, les développeurs ont annoncé une édition spéciale du jeu pour les consoles de nouvelle génération. Cette édition spéciale sera disponible à l’achat sur la PS5 et la Xbox Series X au lancement, et les copies physiques arriveront dans les magasins le 1er décembre.

Dans une récente interview, Itsuno, Kumabe et Matt de l’équipe de développement ont parlé de la prochaine édition du jeu populaire. Ils se sont ouverts sur des sujets intéressants tels que Vergil, le mode Turbo et le mode Photo, entre autres.

Les développeurs avaient introduit deux nouveaux personnages dans Devil May Cry5, V et Nico. Nico est une artisan experte, et V est la moitié humaine de Vergil. La communauté a apprécié à la fois les personnages et les développeurs en sont heureux.

Les développeurs de Devil May Cry 5 ont accepté de ne pas être d’accord

Il y avait des désaccords dans l’équipe de développement concernant le mode Photo dans le jeu. Cependant, l’équipe l’a finalement introduit parce que la plupart étaient catégoriques à ce sujet. Itsuno a plaisanté en disant qu’il était finalement comme, « Soyez silencieux! Je vais le mettre en œuvre. »

Les développeurs ont également parlé du mode turbo dans Devil May Cry. Itsuno a remarqué que beaucoup de gameplays DMC 4 et DMC 3 étaient en mode Turbo. Il a dit à juste titre, « Si vous êtes un joueur élégant, vous apprécierez Turbo. »

Pour l’édition spéciale, les développeurs ont changé Force Edge de Virgil en Mirage Edge. Puisque Dante avait déjà Force Edge, il ne semblait pas approprié pour Virgil de manier la même épée.

Vergil est enfin un personnage jouable dans le jeu, cependant, Itsuno a confirmé que la coopération sera désactivée lors de la lecture de Vergil. Le concepteur de jeux vidéo estime qu’il serait étrange que d’autres personnages interfèrent pendant l’histoire de Vergil.

Ce sont quelques-unes des informations les plus remarquables qui pourraient être utiles aux fans. L’édition spéciale Devil May Cry 5 offre plus que de simples graphismes et améliorations de performances. Les fans attendront sa sortie pour accompagner leur choix de console nouvelle génération.

