Kirby Smart, la Géorgie a des décisions cruciales à prendre après la défaite en Floride

Il arrive un moment où chaque entraîneur dans le sport en constante évolution du football scolaire se fera claquer dans la narine par la conclusion que sa philosophie est dépassée, que sa méthode la plus populaire veut une correction de parcours pour rester avec les adversaires qu’ils doivent le plus. battre. Pour une grande proportion d’individus sur cette carrière capricieuse, cette seconde arrive trop tard. Cependant Kirby Sensible de Géorgie a toujours le temps. Il peut être gentiment suggéré de ne pas laisser expirer une quantité excessive de surplus. – – – La défaite 44-28 de la Géorgie samedi contre la Floride est la deuxième fourche dans la route du mandat de Sensible, le sport dans lequel il est devenu clair que son programme a été remis par son rival le plus nécessaire et que tenter de jouer au football préfère c’est néanmoins 2010 n’est pas la voie appropriée pour remporter un championnat national. Il est tout à fait compréhensible que Sensible désire construire son programme autour de la protection, pourquoi il tente de recréer les groupes dominants de l’Alabama qu’il faisait partie d’une décennie dans le passé. Cependant, le football scolaire a changé. Même Nick Saban comprend cela, ayant son épiphanie personnelle après deux affrontements sportifs de championnat national avec Clemson dirigé par Deshaun Watson en 2015 et 2016, vous ne pouvez peut-être plus simplement courir le dang ball et gagner un championnat national. Il est bon de pousser le tempo, vous voudrez peut-être déplier la sphère et vous voudrez peut-être être à l’aise avec un quart-arrière qui pourrait faire des performances dynamiques et des lancers agressifs.HIGHS AND LOWS: Gagnants et perdants du football universitaire de la semaine 10GATORS BITE: Trask mène signifie alors que la Floride n ° 8 domine la Géorgie n ° 5 JOURNÉE TOUT: Les roues se détachent pour le Michigan n ° 25 dans une défaite au n ° 13 Indiana Dans le cas où vous ne l’êtes pas? Vous ne pouvez peut-être pas maintenir Le sens a généralement été critiqué dans les grands jeux vidéo pour son enseignement trop conservateur, mais ce n’est pas exactement vrai. Si quelque chose, Sensible a fouetté entre avoir une confiance excessive en sa protection et prendre des dangers énormes et inutiles – comme des faux plats et des cibles de zone inopportuns. Il s’agit en plus de sa philosophie de base en tant qu’ancien coordinateur défensif et partisan des règles fondamentales du succès sur la route de la mêlée et de la mise en place de ses meilleurs athlètes pour gagner leurs affrontements. Cependant, cela ne se bat pas essentiellement avec la vérité du football scolaire en 2020: c’est un must pour évaluer pour gagner, et c’est un must pour être à l’aise en tant qu’entraîneur en pensant que vous pouvez jouer une bonne protection et néanmoins abandonner les facteurs. Saban n’aime certainement pas le fait que son équipe est arrivée samedi au quarante-neuvième rang national en toute protection, mais il est suffisamment raisonnable pour savoir que les seuls groupes qui pourraient jouer pour des titres nationaux dans un avenir prévisible sont des groupes construits autour d’un beau jeu de quart-arrière. . L’Alabama l’a. La Floride l’a. La Géorgie ne le fait pas. Les Bulldogs ont essayé Stetson Bennett, qui est un ancien walk-on dans un but. Ils ont essayé D’Wan Mathis, un étudiant de première année en chemise rouge de 6 pieds 6 pouces qui a flashé un peu tard dans le sport contre la Floride, mais devrait fonctionner au moyen de nombreuses erreurs. Ils ont néanmoins JT Daniels, la précédente recrue cinq étoiles et le partant de Southern Cal qui a commencé la saison en se remettant toujours d’une déchirure de l’ACL, mais qui n’a pas refait surface même depuis qu’il a été déclaré sain. L’expression en dehors de la Géorgie est que Bennett a continué à commencer depuis la semaine 2 car personne ne l’a écrasé, mais c’est une sorte d’acte d’accusation en soi. Bennett a finalement été retiré au début du troisième quart après une interception avec son personnel en baisse de 41-21. À court terme, on ne sait pas où va la Géorgie d’ici. C’est également inintéressant à ce niveau, pour la raison que les Bulldogs ne gagneront pas la SEC Est ou ne participeront pas aux éliminatoires de Faculty Soccer. La véritable intrigue réside dans Sensible: double-t-il une philosophie offensive prise au cours de la dernière décennie, ou cherchera-t-il à moderniser son programme et à libérer le coordinateur offensif Todd Monken, qui est arrivé en fanfare après la dernière saison, mais dont l’impression a été laborieux à discerner? Il veut décider correctement, et sous peu. Pour toutes les pièces qui ont travaillé en Géorgie sous Sensible – succès de 77% de ses jeux vidéo, succès de la SEC Est trois années consécutives, entrée dans un souffle d’un championnat national en 2017 – ce n’est pas un droit d’aînesse de jouer pour les titres de la SEC. Si vous ne battez pas la Floride, rien de tout cela ne se produit. C’est ce qui doit préoccuper les adeptes de la Géorgie, car la saison 2020 se termine. Vous pouvez éventuellement remettre en justice le scénario de Justin Fields autant que vous le souhaitez – et, bien sûr, Sensible aurait dû investir davantage dans l’amélioration de Fields en tant que recrue en 2018 avant de couper la fiche et de se rendre dans l’État de l’Ohio – mais qu’est-ce qui accompli est terminé. Chaque programme d’élite a un homme suivant ces derniers temps. La Géorgie ne peut pas sembler en rechercher ou en détenir suffisamment. Donc Sensible doit aller de pair avec ce qu’il a obtenu, et samedi a été un référendum transparent qui n’était pas suffisant. Peu de jeux vidéo cette saison ont été plus simples à rechercher. La Floride a terminé avec près de 600 mètres d’attaque contre l’une des prétendues meilleures défenses du pays, avec 474 par voie aérienne. La Géorgie a terminé avec 277, dont plus de 1/4 sont arrivés lors du premier match du sport lorsque Zamir White a couru pour un atterrissage de 75 verges. Leurs quarts ont accompli 9 passes mixtes, non pas trois lancées au bâton opposé. En d’autres termes, la Floride semblait être le long terme. La Géorgie ressemblait à la précédente. Cependant, rien n’est écrit à l’infini dans le football scolaire. Il y a une option à faire pour Sensible. Et à partir de samedi, le temps presse.

