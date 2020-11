Alex Morgan fait ses débuts au football à Tottenham six mois après avoir accouché

Soutenue par sa petite fille dans les gradins, la superstar américaine Alex Morgan a fait ses débuts dans le football anglais samedi.

Morgan a succédé à la 69e minute pour Tottenham lors d’un match nul 1-1 contre Reading en Super League féminine. Elle n’a pas réussi à marquer lors de son premier match en 15 mois environ, après avoir donné naissance à Charlie en mai.

Charlie était au Hive Stadium pour regarder sa mère – et portait un maillot Tottenham pour l’occasion.

« C’est amusant de regarder après le match et de la voir me soutenir », a déclaré Morgan.

Le double vainqueur de la Coupe du monde a rejoint Tottenham en septembre dans le but de gagner du temps avant de jouer pour les États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo retardés l’année prochaine.

Elle fait partie d’un groupe de joueurs américains à avoir évolué vers le football anglais cette saison, avec Rose Lavelle et Sam Mewis à Manchester City, et Tobin Heath et Christen Press à Manchester United.

« Ça fait du bien de revenir sur le terrain pour la première fois en plus d’un an », a déclaré Morgan.

« Je devais juste avoir ces premières minutes et partir de là. »

«J’espère», a-t-elle ajouté, «obtenir beaucoup plus lors du prochain match et des matchs restants de l’année, juste pour continuer à progresser, mais je pense que ma forme physique est de retour. Cela va prendre un peu de temps . «

Morgan a reconnu avoir ressenti le rythme de ce qui s’est avéré être un combat de bout en bout dans les dernières minutes du match.

« Il y avait certainement beaucoup plus de sprints qu’à l’entraînement! » dit-elle en riant.

«Je vais m’y habituer assez rapidement.

« Une fois que je suis arrivé, c’était plus un jeu de transition, moins axé sur la position. Donc j’ai hâte de profiter davantage du match pour m’installer un peu mieux, car cette fin de match était assez interchangeable. »