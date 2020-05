Les couvertures de bandes dessinées de la suite Horizon Zero Dawn dévoilées, six variantes

Alors que nous attendons tous avec impatience des nouvelles sur un Horizon Zero Dawn suite, il y a au moins quelques bonnes nouvelles. La prochaine série de bandes dessinées de Titan Comics suit le jeu original, racontant l’histoire de BFF Talanah d’Alloy, un «chasseur fort et déterminé, qui lutte pour trouver un but après la disparition de son ami de confiance Aloy. Lorsqu’une menace mystérieuse émerge dans la nature, elle entreprend de la chasser et de la vaincre, seulement pour apprendre qu’une toute nouvelle race de machines tueuses traque la terre », selon le communiqué de presse de la série co-écrite par Anne Toole. Alors que la date de sortie d’août approche à grands pas, nous avons maintenant plusieurs variantes de la pochette pour le premier numéro à jeter un coup d’œil, chacune dans un style artistique très différent

Il y a de l’art cool à voir et à avoir ici, présentant un mélange de dessins originaux et d’images composites en utilisant les modèles du jeu. Il n’y a pas grand-chose pour pouvoir glaner des informations d’histoire basées sur les couvertures, mais cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas un régal pour les yeux. Ces bandes dessinées de «jeux vidéo d’après le matériel source» ont fait leur apparition plus fréquemment ces derniers temps – vous regardant, La vie est étrange des séries comiques, mais ce ne sont pas toujours les expériences les plus authentiques. Seul le temps nous dira si Horizon Zero Dawn la bande dessinée aura des ramifications réelles sur tous les scénarios potentiels prévus pour l’avenir de la franchise de jeu ou si c’est juste plus amusant, assez de duvet pour garder les fans hardcore heureux jusqu’au retour éventuel dans le monde des dinosaures métalliques et de l’ennui apocalyptique.

Le premier numéro de Horizon Zero Dawn de Titan Comics est disponible le 5 août 2020 auprès des détaillants de bandes dessinées physiques et des magasins de bandes dessinées en ligne tels que Comixology. Assurez-vous de garder un œil sur les six variantes de couverture.