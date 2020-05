L’horaire du Summer Game Fest ajoute deux vitrines pour juin et juillet

Deux nouveaux événements arrivent pour Summer Game Fest. Le lundi 20 juin et le lundi 22 juillet, Geoff Keighley de Day of the Devs et The Game Awards fera équipe pour accueillir des présentations de développeurs. Double Fine et iam8bit produisent les émissions numériques, dont la première devrait être diffusée à 8 h 00 HNP le 20 juin. Les événements mettront en lumière les jeux AAA et indépendants, ainsi que les actualités, les révélations du gameplay et les performances musicales liées au jeu. Compte tenu de la dernière fenêtre estivale de ces émissions, il est probable qu’un grand nombre de travaux de nouvelle génération seront présentés, bien que l’annonce ne le précise pas spécifiquement.

Les organisateurs du Summer Game Fest ont partagé les nouvelles dans le tweet suivant:

Réservez les dates: lundi 20 juin et lundi 22 juillet pour deux @summergamefest événements vitrine pour les développeurs, avec des mises à jour et des nouvelles sur une variété de projets d’éditeurs indépendants et plus grands. pic.twitter.com/xqLMKfo2lP – Summer Game Fest (@summergamefest) 22 mai 2020

Les candidatures sont toujours acceptées pour les développeurs qui souhaitent soumettre leurs projets pour examen. Et tandis que d’autres nouvelles concernant des participants confirmés émergeront ultérieurement, il y a déjà un certain nombre d’entreprises à bord. Jusqu’à présent, les développeurs et éditeurs qui participeront aux deux vitrines numériques comprennent (via Gematsu):

Akupara Games

Annapurna Interactive

Le béhémoth

Finji

Nuits de Kowloon

Longhand Electric

MWM Interactive

Panique

Sabotage Studio

Jeux Skybound

Team17

thatgamecompany

Jeux d’hommage

ustwo games

Selon les copropriétaires d’iam8bit, Amanda White et Jon Gibson, ces vitrines seront «bondées». Les joueurs devraient surtout avoir hâte de voir des «aperçus de gameplay étendus», ainsi que quelques révélations surprises. Cela ne marquera pas non plus la fin de l’excitation. Prévu comme un événement de trois mois, le Summer Game Fest durera jusqu’à la gamescom de cette année, qui débutera fin août.

[Source: Summer Game Fest on Twitter, Day of the Devs, Gematsu]