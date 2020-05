Mort de Jerry Sloan, Utah Jazz, les joueurs rendent hommage à l’entraîneur légendaire

Le monde de la NBA est en deuil après la mort du légendaire ancien entraîneur de l’Utah Jazz Jerry Sloan à l’âge de 78 ans.

Sloan, qui a pris sa retraite en 2011 après 23 ans comme entraîneur-chef du Jazz, est décédé ce matin en raison de complications de la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du basket-ball Naismith Memorial en 2009 et a terminé sa carrière d’entraîneur avec le troisième plus grand nombre de victoires de l’histoire de la NBA et le sixième meilleur pourcentage de victoires de tout entraîneur à avoir entraîné plus de 500 victoires.

Sloan a mené le Jazz à ses seules apparitions en finale de la NBA en 1997 et 1998 et ses 98 victoires en séries éliminatoires sont les sixièmes plus importantes de l’histoire de la NBA pour tous les entraîneurs.

Les hommages ont afflué pour le légendaire entraîneur après sa mort, le commissaire de la NBA, Adam Silver, l’appelant l’une des « légendes les plus respectées et admirées de la NBA ».

Jerry Sloan a entraîné le Jazz lors de ses apparitions en finale de la NBA contre Michael Jordan et les Chicago Bulls (Getty)

Sloan a quitté son rôle d’entraîneur le plus ancien de la NBA en 2011 après une brouille avec le gardien vedette Deron Williams, et Williams a publié un message sincère à son ancien entraîneur sur Instagram.

« Très triste d’apprendre le décès de l’entraîneur Sloan ce matin. Je prie pour Tammy et leur famille pendant cette période », écrit-il.

« Je sais que les choses ne se sont pas bien terminées entre nous dans l’Utah, mais je suis heureux d’avoir eu la chance de m’asseoir avec lui avant qu’il ne soit trop tard. Certainement quelque chose qui m’aurait hanté pour le restant de mes jours.

« Heureux que j’ai pu jouer pour lui et apprendre tellement de lui pendant mes 5 ans et demi dans l’Utah. Vous saviez qu’il avait toujours le dos quand vous sortiez sur ce terrain. »

Plusieurs joueurs et entraîneurs actuels et anciens de la NBA ont rendu hommage à Sloan après sa mort.