Nouvelles règles de Six Flags, rappels de distanciation sociale, etc. – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Six Flags instituera des réservations lors de leur réouverture.

Jetez un œil à la façon dont Universal Studios Orlando imposera la distanciation sociale lors de son ouverture.

Et plus!

Bien que les parcs à thème Disney n’aient toujours pas de date d’ouverture – peu importe ce que les gros titres de Clickbait-y vous disent, c’est juste la destination de shopping et de restauration à Walt Disney World qui a rouvert ce mois-ci – il y a des plans pour l’un de ses concurrents. pour savoir comment ils vont gérer les invités à l’avenir. Chez Six Flags, vous pouvez vous attendre à faire beaucoup de réservations à l’avance. L’article ici détaille certaines des règles entourant le système, et même s’il va certainement supprimer une grande partie de la spontanéité agréable de voyager à travers un parc à thème, vous assurer de savoir exactement quand et où vous êtes dans un parc limite le souci de contracter le coronavirus.

En parlant de réservations, vous pouvez toujours espérer que Disneyland sera ouvert le 1er juillet. Après tout, vous pensez peut-être, les réservations d’hôtels sont alors disponibles! Et pour l’instant, c’est vrai. Mais si vous voulez faire une réservation de restaurant, vous devrez attendre un peu plus longtemps. À l’heure actuelle, les réservations de restaurants ne sont pas disponibles jusqu’en juillet. (Tous deux basés sur cet article et un peu de recherche personnelle au milieu de la rédaction de ce paragraphe.) Il est difficile de savoir avec certitude si cela signifie qu’un problème n’a pas été résolu, ou si le 1er juillet est juste une date d’ouverture souhaitée. Mais ce dernier semble terriblement probable, avec chaque jour qui passe.

Revenons à Orlando et jetons un coup d’œil à ce qui pourrait être la nouvelle normalité à Universal Studios Orlando. Bien que les parcs n’aient pas de date de réouverture, il y a une quantité compréhensible de préparation en cours à l’intérieur du parc. Cette photo, capturé par le compte Twitter d’Orlando Informer, met en évidence quelques signes circulaires juste au-delà des portes de Islands of Adventure qui favoriseront la distanciation sociale pour quiconque passe du temps à l’intérieur. Bien que ceux-ci ne correspondent pas exactement à la thématique du parc … eh bien, il n’y a pas beaucoup de moyen facile de rendre le concept de distanciation sociale dans une pandémie bien thématique, n’est-ce pas?

Pour rappel, certains des établissements appartenant à Disney au sein de Disney Springs ouvriront le 27 mai. Et pour rappel secondaire, de nombreuses nouvelles règles et directives sont mises en œuvre dans la destination shopping et restauration. Oui, la règle obligatoire sur les masques pour les invités a mis en colère certaines personnes vraiment horribles et égoïstes (je sais qu’aucun de ces gens ne lit cette colonne, bien sûr), mais il y a encore plus de choses auxquelles vous devrez penser. Les contrôles de température, le stationnement limité, l’éloignement social et la capacité limitée sont à l’ordre du jour, pour l’instant. Espérons que cela se passe aussi bien à Disney Springs que les choses se sont passées à CityWalk.

Terminons la colonne d’aujourd’hui avec quelque chose qui est à la fois lié à Disney et complètement séparé du coronavirus. Oui, vraiment, il y a des histoires de parcs à thème qui ne sont pas liées à la pandémie. Celui-ci, cependant, est un peu dystopique à sa manière: Disney a déposé un brevet pour identifier les types de marchandises que vous êtes susceptible d’acheter, en fonction à la fois de ce que vous avez acheté dans le passé et par reconnaissance faciale. Maintenant, d’accord, c’est un point de terminaison logique pour obtenir des recommandations sur un site Web de magasin. Encore. C’est un peu bizarre de penser qu’en entrant dans le monde de Disney, un ordinateur saurait ce que vous voulez acheter juste en vous regardant.

