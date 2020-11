Les coéquipiers d’Aubameyang et du Gabon obligés de dormir sur le sol de l’aéroport – Football

in

Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers gabonais ont été contraints de passer la nuit à dormir sur le sol de l’aéroport avant leur match de qualification essentiel pour la Coupe d’Afrique des Nations contre la Gambie.

Aubameyang a utilisé les médias sociaux pour mettre en évidence son sort après son arrivée à l’aéroport de Banjul dimanche, avant l’affrontement du groupe D de lundi dans la capitale gambienne.

La délégation gabonaise a été informée qu’elle n’était pas autorisée à quitter l’aéroport en raison d’un problème administratif et a été contrainte de dormir par terre avant d’être autorisée à partir le matin après l’intervention du gouvernement.

Aucune raison n’a été donnée pour ne pas permettre à l’équipe de sortir de l’aéroport et de se rendre à son hôtel après son arrivée et même selon les normes antérieures de jeu dans le football africain, c’était inhabituel. La fédération gabonaise a publié des photos de l’incident de sa page Facebook mais sans aucun commentaire.

« Beau boulot de la CAF, c’est comme si on était de retour dans les années 1990 », a posté Aubameyang sur Twitter dans une référence aux précédentes faiblesses imputées à la Confédération africaine de football.

«Cela ne nous démotivera pas, mais les gens doivent savoir et les FAC doivent assumer leurs responsabilités. (C’est) 2020 et nous voulons que l’Afrique grandisse, mais ce n’est pas ainsi que nous y arriverons », a ajouté l’attaquant d’Arsenal plus tard.

Le Gabon est en tête du classement de groupe, avec trois points d’avance sur la Gambie, qui cherche pour la première fois à se qualifier pour la phase finale de la Coupe des Nations. Les deux meilleures équipes du groupe – qui comprend également l’Angola et la République démocratique du Congo – se qualifient pour la finale au Cameroun au début de 2022.