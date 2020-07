Les catégories PUBG Mobile Esports Awards incluent le MVP et le prix du joueur préféré des fans

Tencent a dévoilé le PUBG Mobile Esports Awards 2020 la semaine dernière. Les catégories pour les récompenses ont été révélées aujourd’hui, donnant aux joueurs professionnels un autre titre pour lequel se battre.

le PUBG Mobile Les prix Esports récompenseront les joueurs préférés des fans et les plus précieux (MVP) dans différents tournois à venir et en cours.

MVP

Ce prix sera décerné au meilleur joueur d’un tournoi en fonction des dégâts, des éliminations et du temps de survie.

Tencent utilise une formule compliquée pour calculer le MVP. Selon Liquipedia, la méthode suivante est utilisée pour décider du MVP dans le PUBG Mobile Ligue mondiale (PMWL) saison zéro.

Capture d’écran via Liquipedia

Voici les événements dans lesquels le MVP sera récompensé.

PUBG Mobile Pro League (PMPL) Asie du Sud-Est

PMPL Asie du Sud

PMPL Americas

PMWL

PUBG Mobile Championnat du monde (PMWC)

Tous ces tournois auront probablement une cagnotte pour le prix MVP. Dans la saison zéro du PMWL en cours, le meilleur joueur de chacune des divisions (Est et Ouest) empochera 10 000 $.

Joueur préféré des fans

Le prix a été annoncé la semaine dernière et a donné aux fans la possibilité de décider quels joueurs le recevront. Les fans peuvent voter pour leurs joueurs professionnels préférés via la page des événements du jeu. Les joueurs avec le plus de votes remporteront le prix.

Connexes: Tencent dévoile le «prix du joueur préféré des fans» pour la saison zéro de PMWL

Image via Tencent

Il y a huit régions dans ce prix. Un joueur de chaque région recevra le prix du joueur préféré des fans. Les régions sont l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud, les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, Wildcard, le Japon et la Corée. Le gagnant de chaque région recevra 2 000 $.

Plus d’incitation pour les fans à voter, c’est que 64 électeurs seront sélectionnés au hasard pour jouer avec les joueurs vedettes.

