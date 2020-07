Ce RTX 2070 Super est tombé à seulement 400 £ en ce moment

La période a été difficile pour ceux qui recherchent de superbes offres de cartes graphiques ces derniers temps, mais aujourd’hui, le héraut de vos offres en a trouvé une très bonne: un RTX 2070 Super pour seulement 400 £ sur Amazon. C’est 80 £ de moins que ma meilleure offre RTX 2070 Super actuelle (ironiquement le même modèle MSI), qui coûte actuellement 480 £ chez Ebuyer, et de loin le prix RTX 2070 Super le plus bas que j’ai vu depuis des lustres.

Le seul hic, c’est que vous devrez attendre 1 à 2 mois pour qu’elle arrive, selon l’estimation des expéditions d’Amazon, mais il s’agit toujours d’un accord de carte graphique épineux après des mois et des mois de hausses de prix et de pénuries de stock. Bien qu’il s’agisse de ma meilleure recommandation de carte graphique pour ceux qui recherchent le meilleur GPU pour les jeux 1440p, le RTX 2070 Super a été un « ne pas acheter » dans ma carte graphique pour les yonks, car les prix ont rapidement grimpé à plus de 500 £ au début de la pandémie. Ce n’est que récemment qu’ils ont commencé à redescendre sous la barre des 500 £, mais comme je l’ai mentionné ci-dessus, le moins cher que j’ai vu jusqu’à présent n’a été que de 480 £ ici au Royaume-Uni. En conséquence, cette offre pour 400 £ sur le nez est une vraie rareté.

En effet, pour mettre cela en contexte, je recommande aux gens d’acheter le RTX 2070 régulier depuis quelques mois, dont le modèle le moins cher coûte toujours environ 380 £ au Royaume-Uni. Cependant, maintenant que vous pouvez obtenir ce RTX 2070 Super pour seulement 20 £ supplémentaires, cela vaut vraiment la peine de dépenser un peu plus pour obtenir le Super.

Comme vous pouvez le voir dans ma comparaison de référence RTX 2070 vs RTX 2070 Super, le Super offre des gains de performances assez substantiels par rapport au RTX 2070 ordinaire à 2560 × 1440 sur des paramètres max, et ses entrailles améliorées de traçage de rayons signifient qu’il sera capable de tout gérer ces effets d’éclairage fantaisie plus efficacement. Si la différence de prix était supérieure à 20 £, je conseillerais probablement de s’en tenir au RTX 2070 vanille, ne serait-ce que parce que le RTX 2070 est toujours parfaitement capable d’atteindre 60 images par seconde dans la plupart des meilleurs jeux d’aujourd’hui avec des paramètres maximum à 1440p, et la différence à 1080p entre chaque carte est à peu près négligeable. Cependant, quand il ne contient que 20 £, vous pourriez aussi bien obtenir la meilleure carte.

Je dois également noter que si 400 £ est un excellent prix pour le RTX 2070 Super, Nvidia devrait sortir ses cartes graphiques Nvidia Ampere de prochaine génération à un moment donné avant la fin de l’année, qui auront des capacités de traçage de rayons encore meilleures que leur série RTX 20 existante. Leurs cartes RTX 3000 seront probablement beaucoup plus chères lorsqu’elles sortiront, bien sûr, mais gardez à l’esprit qu’il y aura bientôt des cartes graphiques de nouvelle génération.

Pourtant, vous obtenez également une copie gratuite de Death Stranding avec toutes les cartes RTX pour le moment, c’est donc un autre bonus supplémentaire si vous avez pensé à jouer à la simulation post-apocalyptique de Kojima postman, et vous pouvez en savoir plus sur les performances PC de Death Stranding et la technologie DLSS 2.0 ici.

Alors allez-y, la carte graphique traite les chasseurs, car je doute que ce prix restera longtemps.

