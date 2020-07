Ajout blasphématoire du mode New Game + en août

Le Metroidvania Blasphemous, délicieusement catholique, ajoutera le mode Nouveau jeu + dans une grande mise à jour gratuite le 4 août, ont annoncé les développeurs de The Game Kitchen. Nommé « True Calvary », pour plus de catholicisme, le mode NG + ne fera pas seulement l’habituel « démarrer un nouveau jeu après l’avoir battu pour continuer avec votre ancien équipement », mais inclura une nouvelle série de quêtes avec de nouveaux boss et objets. C’est bien, ça. Bien que pour les personnes qui ne peuvent même pas le battre la première fois, bonne nouvelle: la mise à jour apportera également des changements, notamment une nouvelle carte et des points de voyage plus rapides.

The Game Kitchen a annoncé The Stir Of Dawn, comme ils appellent ce «DLC gratuit», lors de la présentation de Day Of The Devs hier soir.

Alors oui, True Calvary vous permettra de commencer une nouvelle course, face à des ennemis plus coriaces mais en gardant votre ancien équipement. Ajouter une nouvelle série de quêtes à cela est intéressant, même si beaucoup de gens ne la verront probablement pas. Vous aurez besoin de vraiment souffrir si vous voulez voir davantage le cycle de ce monde brisé.

D’autres changements sont pour tout le monde. L’écran de la carte a été repensé avec la prise en charge des marqueurs personnalisés et du zoom. Les points de voyage plus rapides sont partout dans le monde. Les PNJ peuvent améliorer vos flacons de bile. De nouvelles animations d’exécution sont disponibles. Il y aura une option pour les voix espagnoles castillanes. L’équilibrage est modifié, y compris le polissage des prières. Le nouveau système de pénitence en option vous permet d’augmenter la difficulté en choisissant l’un des trois chemins offrant de plus grands défis, mais aussi peut-être des buffs, en changeant votre façon de jouer. Et oui, vous pouvez maintenant caresser un chien.

Le Stir Of Dawn devrait arriver le 4 août. Les développeurs disent sur Steam qu’ils en révéleront davantage à l’approche du lancement. Le jeu est également disponible sur GOG, Xbone, PlayStation et Switch.

Notre ancien garçon Brendy a déclaré Blasphemous l’un des meilleurs jeux comme Dark Souls, en disant: «On a l’impression qu’un catholique romain et un fan de métal passionné ont voyagé dans le temps et ont créé un jeu soul à l’ère du pixel Castlevania.»

