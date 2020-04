Les artistes VFX réagissent à Indiana Jones 4, Comparaison de bandes dessinées Kingsman et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, les artistes des effets visuels de Équipage du couloir jetez un oeil au travail de question effectué lors d’une séquence de poursuite de Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. De plus, découvrez comment Kingsman: Les services secrets se compare à la bande dessinée sur laquelle le film est basé, et jetez un regard rétrospectif sur la Earthworm Jim série animée inspirée du jeu vidéo.

Tout d’abord, le gang de Corridor Crew s’assoit pour examiner de plus près les effets visuels de Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, expliquant pourquoi une partie du travail sur écran vert est si mauvaise, sans parler des effets loufoques de Spy Kids 3D: Game Over, ainsi que la modification numérique apportée à Éclaboussure sur Disney + et plus.

Matthew Vaughn a apporté beaucoup de violence à Kingsman: Les services secrets, mais est-il resté fidèle à la bande dessinée qui l’a inspiré? Dans une nouvelle édition de « Quelle est la différence? » de Cinefix, découvrez en quoi le film diffère de la bande dessinée, à commencer par le fait que Kingsman et la table ronde des agents secrets sont une création pour le film et ne font pas partie de la bande dessinée. Apprenez-en plus dans la vidéo.

Finalement, Earthworm Jim était un jeu vidéo à succès dans les années 1990, et il était si populaire que, comme de nombreuses propriétés de cette décennie, il avait sa propre série animée. Dans ce regard sur l’émission avec Syfy Wire, vous vous rappellerez comment il a brisé le quatrième mur, presque comme un Deadpool de science-fiction avec beaucoup de comédie étrange parsemée d’action et de mondes de science-fiction loufoques.

Articles sympas du Web: