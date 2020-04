Critique: DisneyXD’s SPIDER-MAN: MAXIMUM VENOM Premiere (8/10)

Par Justin Partridge, critique de Best Shots 20 avril 2020 14h00 HE

Marvel’s Spider-Man: Maximum Venom – Épisode 1: «Web of Venom»

Avec Robbie Draymond, Ben Pronsky, Fred Tatasciore, Scott Menville, Yuri Lowenthal et Nancy Linari

Écrit par Kevin Burke et Chris «Doc» Wyatt

Réalisé par Tim Eldred et Sol Choi

Commentaire de Justin Partridge

«Évaluation Rama: 8 sur 10

Un nouveau et amélioré Venom revient sur Peter Parker lors de la première de Marvel’s Spider-Man: Maximum Venom. Reprenant directement après l’arc « Supérieur » de la saison 2, Venin maximum trouve Peter et le reste de ses « Amazing Friends » essayant de s’installer à Horizon High – mais quand Peter découvre Max Modell expérimentant avec un nouveau symbiote « synthétique » greffé à partir du Venom original, sa vie est à nouveau jetée dans le désarroi goopy alors qu’il se bat pour contenir le nouveau venin et garder sa double vie secrète.

Trouver un équilibre amusant entre la série cinétique et d’action intense précédente et le ton à la bouche motrice, adjacent à Avengers de l’interprétation de Tom Holland de Spidey, « Web of Venom » offre un point de départ amusant pour tous ceux qui recherchent une nouvelle action Spider.

C’est une toute nouvelle journée pour Peter Parker -pas cette «Brand New Day», mais littéralement, alors que Peter s’installe pour une nouvelle année et de nouvelles aventures à Horizon High. Bien que je pense que cette première aurait bénéficié d’un peu plus d’une saveur d’ensemble avec Miles et Gwen, Peter de Robbie Draymond mène bien cet épisode surdimensionné et avec beaucoup de charme effronté. Rebondissant d’un combat avec un «techno-vore» nouvellement activé puis le Venom déchaîné, cet épisode d’ouverture se déplace à un rythme presque haletant.

Alors que le rythme laisse certains moments du personnage dans la poussière, comme une texture autour de Max Modell et Curt Connors, les écrivains Kevin Burke et Chris «Doc» Wyatt offrent une quantité surprenante de continuité dans leur script. Référençant à la fois les saisons précédentes et les plus grands dessins animés basés sur Avengers, « Web of Venom » se sent très enraciné dans la tradition de la bande dessinée. Mais ne vous laissez pas décourager si vous n’avez pas vu les saisons précédentes de Marvel’s Spider-Man – «Web of Venom» jette les bases de cette nouvelle série et des nouveaux téléspectateurs qui cherchent à se brancher. Tout est enveloppé d’une animation cinématographique lisse qui capture l’élasticité de Spidey et de ses ennemis.

Mais de plus, « Web of Venom » offre une caractérisation riche et agitée pour Peter et un dilemme moral avec beaucoup de dents. Mélange d’éléments de bandes dessinées, de films et même un peu de Fox Kids des années 1990 Homme araignée série, cet ouvreur de saison surdimensionné jette la table pour la saison à venir, introduisant un conflit personnel pour Peter et ancrant une grande partie de l’action dans la sphère d’influence directe de Peter. Par exemple, une grande partie des actes d’ouverture sont passés avec Peter défendant le nouvel étudiant Grady Scraps après avoir réactivé sans le vouloir un projet dormant dans la «section interdite» d’Horizon, faisant écho aux nuances des zones les plus dangereuses de Poudlard. Le problème est alors rendu exponentiellement dangereux lorsque le « Symbiote synthétique » de Modell s’échappe, libérant Venom une fois de plus sur la ville. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une configuration inconnue, en particulier pour les téléspectateurs qui connaissent mieux les histoires de Spider-Man, l’action est restée assez personnelle et présentée pour Peter alors que l’épisode se dirige vers son cliffhanger.

Influencé par toutes sortes de sources, «Web of Venom» offre la totalité Homme araignée expérience pour la première de la nouvelle saison. Bien que je ressens toujours que cela aurait pu être amélioré en utilisant la plus grande variété de personnages Spider, qui ont souvent été le point culminant de laUltimate Spider-Man séries, Marvel’s Spider-Man: Maximum Venom donne le coup d’envoi de la nouvelle série avec un ouvreur amusant, volant et riche en quip qui reste fidèle à l’esprit et à l’énergie de Spider-Man.