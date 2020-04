Les détails de la Classe A de Mercedes-Benz Classe A dévoilés en Inde!

Mercedes Benz lancera la Classe A en Inde en trois variantes – essence, diesel et AMG – et le constructeur automobile accepte déjà les réservations pour la voiture sur son site Web.

Mercedes Benz a fait ses débuts la berline de classe A à l’Expo Auto 2020 et maintenant, le constructeur automobile a révélé plus de détails sur le remplacement de la première génération de CLA en Inde. La berline ou la limousine de classe A, comme Mercedes aime à l’appeler, sera disponible en trois variantes en Inde – essence, diesel et AMG. Mercedes a même officieusement commencé à réserver pour la berline Classe A sur son site Web.

La Mercedes Classe A Sesan sera lancée en Inde en trois variantes – essence, diesel et AMG

Mercedes a également révélé que les variantes essence et diesel de la Classe A seront disponibles dans une seule version entièrement chargée appelée la ligne Progressive. Les caractéristiques standard de cette variante de la Classe A comprendront des fonctionnalités telles que des écrans jumeaux de 10,25 pouces pour l’infodivertissement et l’instrumentation, le tout nouveau système d’infodivertissement MBUX avec navigation intégrée, la technologie des voitures connectées, la climatisation à deux zones, les phares à LED, le toit ouvrant panoramique , régulateur de vitesse, sièges avant électriques avec mémoire et recharge sans fil pour smartphone.

La version AMG viendra avec beaucoup plus de jazz dans sa manche. Similaire au modèle présenté à l’Expo Auto, la Classe A AMG aura des pare-chocs avant et arrière plus agressifs pour un look plus sportif, des jupes latérales, des conceptions différentes pour les roues en alliage et un aileron subtil sur le capot arrière. Il apportera également plusieurs touches sportives à l’intérieur, comme les sièges avant spécifiques au modèle AMG, le volant AMG, ainsi que différents inserts de garniture. Le modèle AMG sera en outre livré avec un système de son surround Burmester en standard.

Mercedes n’a cependant pas révélé les détails du moteur de la berline de classe A pour l’Inde. Nous prévoyons cependant que la version essence sera propulsée par un moteur turbo-essence de 1,3 litre qui est bon pour 163 ch (A 200). La version diesel devrait quant à elle être alimentée par une unité de 1,5 L qui est bonne pour 116 ch (A 180d). Quant au modèle AMG, internationalement, il est disponible dans une AMG A35-spec et c’était le même modèle qui a été présenté à l’Expo Auto. En passant par là, la Classe AMG A en Inde sera propulsée par un moteur à essence turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres et 306 ch avec quatre roues motrices de série.

Nous nous attendons à ce que les prix de la berline Mercedes Classe A se situent entre Rs 32-40 lakh, ex-showroom pour les variantes essence et diesel tandis que l’AMG A35 coûtera beaucoup plus cher. Vous pouvez vous attendre à un coût supérieur à Rs 50 lakh. En Inde, la Mercedes Classe A sean rivalisera avec la BMW Série 2 Gran Coupé, qui devrait également arriver en Inde plus tard cette année.