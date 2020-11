Les 5 pièces les plus mémorables de la carrière de Doublelift

in

le League of Legends Le championnat du monde est l’apogée de chaque saison de compétition. Aussi excitant que cela puisse être, les remaniements de la liste qui se produisent par la suite peuvent être plus choquants que de voir votre équipe préférée s’énerver lors d’un tour éliminatoire.

Bien que l’Europe et l’Amérique du Nord Ligue Les scènes sont entrées dans le Mondial 2020 avec de grands espoirs, les régions n’ont pas été à la hauteur des attentes des fans. Peut-être que la plus grande déception, cependant, a été TSM, qui s’est écrasé hors des groupes sans une seule victoire malgré son entrée en tant que champion LCS Summer Split.

Peu de temps après l’événement, le mid laner de longue date Bjergsen a annoncé sa retraite et qu’il entraînerait l’équipe TSM de la prochaine division. La région nord-américaine a trouvé du réconfort dans le fait que Doublelift a décidé de ne pas prendre sa retraite aux côtés de Bjergsen, bien qu’il admette l’avoir envisagée.

Plus d’un mois plus tard, cependant, Doublelift a annoncé qu’il se retirerait en fait du jeu professionnel. Le départ de Doublelift a laissé le LCS sans deux légendes régionales et TSM à la recherche d’un report AD approprié pour avancer jusqu’en 2021.

On se souviendra toujours de Doublelift pour son esprit d’esprit et son affinité pour les discours trash d’avant-match, mais il avait certainement aussi le talent en jeu. Avec des compétences pour étayer ses commentaires, il est sans doute devenu le plus grand ADC de l’histoire de LCS, ainsi que le plus grand méchant de la ligue.

Voici les pièces qui ont défini Doublelift en tant que joueur au cours de son illustre carrière.

Le tueur de dragon arrive – Team Liquid contre Cloud9: LCS Spring Split 2019

Jouer à l’ADC peut sembler relativement simple dans les matchs publics, car la coordination de niveau de l’équipe ennemie n’est pas toujours à la hauteur pour vous faire exploser. Considérant que les joueurs professionnels sauront ce que leurs coéquipiers pensent sans même parler, jouer à l’ADC dans des matchs professionnels se transforme en un véritable casse-tête.

Non seulement vous devez vous positionner sans donner aucune chance à l’ennemi, mais votre équipe devra également jouer avec vos forces. Ce fut le cas lors du deuxième match de la finale du LCS Summer Split 2019 entre Team Liquid et Cloud9. Liquid était convaincu que Varus de Doublelift était plus que suffisamment puissant pour vaincre le Cloud Drake et se positionnait de manière agressive pour lui donner de l’espace.

Peu savaient-ils, C9 se préparait également à contester le drake. Le combat s’est soudainement retourné contre l’équipe Liquid, avec Xmithie et Jensen de Liquid tombant. Perdre deux de vos champions principaux est généralement un énorme signe d’avertissement – mais dans ce cas, c’était le contraire.

Doublelift a couru dans le combat après avoir sécurisé le drake, s’est éclairé et a semé le chaos tout en évitant tous les coups de compétences qui lui permettraient d’obtenir un coup sur place.

Si je descends, je vais me balancer – Liquid vs TSM: LCS Summer Split 2017

Sécuriser le drake est une chose, mais sortir en toute sécurité est presque aussi important que le buff que votre équipe recevra. Bien que la rivière ait de nombreuses sorties, elles servent également d’excellents points d’entrée pour que les ennemis vous coincent.

Au cours du deuxième match de la semaine six entre TSM et Liquid lors du Summer Split 2017, l’équipe TSM cherchait des restes sur la carte pour rattraper Liquid en termes d’or. Le Drake Infernal était le cadeau parfait pour l’équipe car ils avaient désespérément besoin d’articles pour compenser la différence de dégâts.

Liquid n’avait pas l’air d’être heureux d’avoir laissé l’objectif aller, alors ils ont rapidement entouré la rivière pour abattre TSM. TSM était clairement pris sur le pied arrière et n’avait pas grand-chose à offrir pour inverser le combat. L’équipe TSM a décidé de se porter caution pour pouvoir vivre et se battre un autre jour, mais sortir serait presque considéré comme un luxe à leur place.

Deux membres de TSM étaient déjà en panne lorsque Doublelift a décidé de courir dans l’autre sens pour attirer l’attention de deux membres de Liquid. Doublelift n’avait plus qu’un quart de ses HP tandis que l’un de ses poursuivants avait presque plein HP, et l’autre était à la moitié.

Bien qu’il semblait que Doublelift était sur le point de se retourner et d’accepter la défaite, il a soudainement augmenté la chaleur et a esquivé un tir de compétence avec flash pour assurer un double kill. Doublelift a été abattu peu de temps après, mais il en a pris deux avec lui tout en permettant à ses coéquipiers de s’échapper.

Ne frappez que lorsque la victoire est assurée – TSM contre Cloud9: LCS Summer Split 2016

Lorsque deux équipes décident de s’affronter dans une voie de front, seuls les plus courageux l’emportent. Ces escarmouches testent la puissance et le niveau d’objet des équipes, ne laissant que peu ou pas de possibilités de déboursés. C’est parce que lorsque les 10 champions peuvent voir l’un et l’autre, il est extrêmement difficile de tirer un lapin d’un chapeau.

Cloud9 et TSM se sont affrontés lors de la finale du Summer Split 2016, et C9 était désespéré de remporter le troisième match à la maison tout en refusant le point de match pour TSM. Les deux équipes ont présenté des files d’attente charnues, rendant chaque engagement plus long que le précédent. Mais le premier engagement dans la voie médiane a suffi pour que les deux équipes perdent leurs champions de soutien.

Taliyah de C9 a ensuite séparé Doublelift du combat avec un mur magnifiquement placé, mais Doublelift attendait juste le bon moment pour frapper. Doublelift n’avait pas beaucoup de HP à travailler, mais il harcelait magistralement tout le monde du côté de C9 avec son Lucian pendant tout le combat. Une fois que l’occasion s’est présentée, il a lâché son ultime et a démoli l’équipe C9 au moment où ils s’y attendaient le moins.

Une des voies du bas de l’heure de pointe – CLG vs TSM: LCS Summer Split 2015

Avec Doublelift et Aphromoo, le duo de voies du bas de l’heure de pointe a été l’un des couples de joueurs les plus connus de Ligue histoire. La chimie entre les deux était hors du commun, et il semblait toujours qu’ils étaient sur la même page.

Jinx peut ressembler à la championne la plus simple sur papier, mais elle peut rapidement devenir incontrôlable. Lors du deuxième match de la finale du Summer Split 2015, CLG a joué contre TSM, et Doublelift était sur le champion ADC toujours fou.

CLG assiégeait la voie du bas et les choses se passaient relativement bien pour eux. Le combat s’est prolongé et Doublelift avait de belles ouvertures pour infliger des dégâts durables. Cependant, le combat a lentement commencé à descendre, puisque Kog’Maw de TSM était également en train de détruire lentement Gragas et Gnar de CLG.

CLG a soudainement perdu trois membres à l’exception de Jinx de Doublelift et Janna d’Aphromoo, mais les deux ont dû se battre contre quatre. Quand tous les yeux se sont tournés vers Doublelift, Janna d’Aphromoo a jeté Monsoon juste au bon endroit. La poussée momentanée et la guérison ont permis à Doublelift de se rendre en ville dans l’équipe TSM et de sécuriser un pentakill à son nom.

Certains disent que Bjergsen n’a jamais parlé depuis cette pièce – TSM vs Golden Guardians: LCS Summer Split 2020

Doublelift est, sans aucun doute, l’un des meilleurs joueurs que NA ait jamais produit. Tout ce qu’il a accompli a été possible grâce à son dévouement et à son travail acharné. Il a poussé tout le monde autour de lui à être plus grand, même s’ils ne faisaient pas partie de son équipe.

Il ne serait pas devenu la personnalité adorable qu’il est aujourd’hui sans sa part de moments loufoques, cependant. Ce sont les types de jeux qui vous amènent à vous demander si quelqu’un d’autre joue à la place d’un joueur professionnel. Des jeux comme celui-ci peuvent paraître dégradants pour certains joueurs, mais pas pour Doublelift. En tant que joueur qui excelle à apprendre de ses erreurs passées, il a toujours trouvé un moyen d’en rire et d’apprendre de ses erreurs.

TSM a terminé premier dans les phases de groupes de la division d’été 2020, mais les choses semblaient quelque peu instables lors des séries éliminatoires. TSM n’a pas eu une seule série en séries éliminatoires qu’ils ont gagnée avec un glissement de terrain et étaient toujours à un pas de l’élimination.

Lors de leur match de premier tour dans la tranche supérieure, les Golden Guardians avaient 2-0 d’avance sur TSM, mais si TSM devait inverser n’importe quel match de la série, ce serait le troisième. TSM prenait les choses lentement et essayait de capitaliser sur les erreurs jusqu’à ce que Doublelift frappe le Mordekaiser de Hauntzer avec une flèche Ashe. Bien que Hauntzer soit complètement seul de ce côté de la carte et que Doublelift ait également le Gangplank de Broken Blade à ses côtés, le Mordekaiser de Hauntzer a rapidement éliminé Doublelift avant de mourir lui-même.

Bien que la pièce puisse sembler malchanceuse ou sacrificielle, Bjergsen en est une qui vaut mille mots.