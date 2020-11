Australie vs Inde Cricket | Glenn Maxwell s’excuse auprès de KL Rahul alors que le gros coup fait suite à l’échec de l’IPL

La star australienne Glenn Maxwell a déclaré s’être excusée auprès de l’indien KL Rahul lors de l’ouverture de l’ODI de vendredi, après avoir tiré avec la batte après une triste campagne de Premier League indienne.

Maxwell a fracassé 45 points sur 19 balles au SCG, un coup puissant avec trois six et un taux de frappe de 236,84.

Les manches ont aidé l’Australie à la victoire et ont dû laisser le gardien de guichet indien Rahul perplexe derrière les souches, après avoir été capitaine de Maxwell dans l’IPL.

Glenn Maxwell joue un balayage inversé pour six lors de ses premières manches ODI Australie contre Inde. (Getty)

Maxwell était une signature de 2,2 millions de dollars pour Kings XI Punjab dans l’IPL de cette année, mais n’a réussi que 108 points à 15,42 en 11 manches. Il n’a pas frappé un seul six et a même marqué lentement selon ses critères, avec un taux de frappe de 101,88 bien en dessous de sa moyenne en carrière IPL de 154,67.

Le score le plus élevé de Maxwell était de 32 et sa forme est devenue si décevante qu’il a été abandonné sur le côté pour le match final, malgré son prix de marque. Le Punjab a terminé sixième du classement IPL, remportant seulement six des 14 matchs pour rater la finale.

Pourtant, Maxwell n’était pas seul. La star néo-zélandaise Jimmy Neesham a également été limogée par le Pendjab au milieu d’un mauvais relais IPL et a également joué dans un match international vendredi, frappant 48 non contre les Antilles à Eden Park.

Un utilisateur de Twitter a jugé ses exploits dignes de mémoire et Neesham et Maxwell étaient heureux de jouer le jeu. «Maxi» estime qu’il a même dit pardon à Rahul.

Le compte Twitter officiel de Kings XI Punjab a sauté dans les plaisanteries, bien que Rahul n’ait pas encore répondu.

Maxwell a cuit au four pour ses efforts IPL avant le match ODI, avec la légende indienne Virender Sehwag le qualifiant de « pom-pom girl » de 2,2 millions de dollars qui a pris des « vacances bien payées » pendant le tournoi.

Maxwell a déclaré aux journalistes après le match: « Viru est assez franc avec son aversion pour moi et c’est très bien. Il est autorisé à dire ce qu’il veut – il est dans les médias pour de telles déclarations. C’est bien. Je gère cela et passe à autre chose et prenez-le avec un grain de sel avec Sehwag. «

L’Australie et l’Inde s’affronteront dans le deuxième ODI au SCG dimanche, avec Maxwell – un n ° 7 flottant dans l’ordre australien – visant à continuer sa forme chaude.