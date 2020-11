L’équipe des Wallabies pour la Bledisloe Cup 3 contre les All Blacks à Brisbane

L’entraîneur des Wallabies, Dave Rennie, a poursuivi son thème de surprises de sélection en donnant à Reece Hodge un départ au 10e rang pour affronter les All Blacks dans une équipe avec deux recrues dans le XV de départ.

Le troisième affrontement de la Bledisloe Cup samedi à Brisbane sera le deuxième départ d’essai de Hodge à cinq huitièmes alors que Rennie a renvoyé Noah Lolesio sur le banc après un début malheureux dans l’humiliation 43-5 à Sydney.

Premier choix cinq-huitième James O’Connor reste indisponible en raison d’une blessure au genou.

Le flanker de Waratahs Lachlan Swinton et l’ailier des Brumbies Tom Wright sont les joueurs non plafonnés du côté des run-on tandis que le pilier NSW Angus Bell devrait également faire ses débuts en test depuis le banc.

Le verrou des rouges, Lukhan Salakaia-Loto, est également indisponible pour cause de blessure, tandis que Ned Hanigan, Irae Simone, Filipo Daugunu et Dane Haylett-Petty rejoignent Lolesio en tant que victimes de la défaite humiliante du week-end dernier.

« Lachlan, Tom et Angus ont été excellents au cours des sept dernières semaines et ont gagné leur premier maillot pour l’Australie grâce à un travail acharné et de bonnes performances », a déclaré Rennie.

« Dans l’ensemble, nous avons été vraiment déçus après le week-end dernier et nous avons l’occasion de montrer notre personnage samedi à Brisbane. »

Le pilier des Brumbies, James Slipper, débutera son 100e test.

« Ce sera une soirée vraiment spéciale pour James devant sa famille et ses amis à son domicile et je sais que l’équipe fera tout ce qu’elle peut pour s’assurer que ce soit un résultat mémorable », a déclaré Rennie.

L’entraîneur Dave Rennie de l’Australie après la Bledisloe Cup. (Getty)

Pendant ce temps, les All Blacks ont nommé quatre recrues de test au milieu des changements massifs causés par le bombardement de Sydney.

La star du test du week-end dernier, Richie Mo’unga, s’est reposée avec Beauden Barrett réintégré sous le maillot n ° 10 et son frère Jordie est passé à l’arrière dans une lourde ligne arrière des Hurricanes.

L’entraîneur des All Blacks, Ian Foster, se méfiait d’une réaction des Wallabies.

« Nous savons à quel point ils seront excités, nous devons donc nous assurer que nous le sommes aussi, car nous ne voulons pas nous donner d’excuses à la fin », a déclaré Foster.

« Nous avons été vraiment ravis de toute l’équipe, donc nous pensons que certains joueurs mettent vraiment la main dessus et méritent une opportunité.

« Ce fut une grande série de tests de trois semaines à ce jour contre l’Australie.

Michael Hooper pose sous le chandail des Wallabies First Nations. (Getty)

« Ce sera un autre test massif, donc nous avons apporté de la fraîcheur et une nouvelle énergie au groupe.

« Les joueurs sautent hors de leur peau pour entrer dans le parc. »

WALLABIES (15-1): Tom Banks, Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami, Marika Koroibete, Reece Hodge, Nic White, Harry Wilson, Michael Hooper (c), Lachlan Swinton, Matt Philip, Rob Simmons, Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa, pantoufle James

Réserves: Folau Fainga’a, Angus Bell, Taniela Tupou, Ned Hanigan, Liam Wright, Tate McDermott, Noah Lolesio, Filipo Daugunu

TOUS NOIRS (15-1): Jordie Barrett, Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, Ngani Laumape, Rieko Ioane, Beauden Barrett, TJ Perenara, Ardie Savea, Sam Cane (c), Akira Ioane, Sam Whitelock, Scott Barrett, Ofa Tuungafasi, Codie Taylor, Karl Tu’inukuafe

Réserves: Asafo Aumua, Alex Hodgman, Tyrel Lomax, Patrick Tuipulotu, Cullen Grace, Brad Weber, Damian McKenzie, Will Jordan