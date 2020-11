Inscrire les références vertes des smartphones dans les «  passeports de produits  » pour lutter contre la crise des déchets électroniques au Royaume-Uni, exhorte la charité

Les smartphones et autres appareils électroniques devraient recevoir des « passeports de produits » détaillant leurs informations d’identification vertes pour aider à compenser la quantité « problématique » d’électronique jetée (connue sous le nom de déchets électroniques) que le Royaume-Uni génère, a averti une organisation caritative. sous la forme de documents numériques détaillant la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité d’un article et s’il contient des composants réutilisés ou des matériaux recyclés, selon la Green Alliance. Ces documents s’avéreraient «très populaires auprès du public», a déclaré l’organisme de bienfaisance, comme ils le feraient il est plus simple de choisir des produits susceptibles de durer plus longtemps et d’encourager le public à acheter des appareils de meilleure qualité, conçus de manière responsable, qui seront utilisés le plus longtemps possible. plus de déchets électroniques par personne que dans n’importe quel pays du monde à l’exception de la Norvège, selon le Global e-waste monitor 2020 de l’ONU, devançant à la fois les États-Unis et la Chine. n le Royaume-Uni a créé 23,9 kg de déchets électroniques en 2019, contre une moyenne européenne de 16,2 kg et une moyenne mondiale de 7,3 kg. La Norvège arrive en tête de liste avec 26 kg par personne, contre 21 kg aux États-Unis et 20,2 kg en Chine.Les smartphones et les téléphones portables sont notoirement difficiles à recycler (Photo: Getty) Les smartphones sont particulièrement problématiques car les gens ont tendance à passer à de nouveaux modèles après seulement quelques quelques années à peine, les appareils étant un contributeur clé à la montagne de déchets électroniques au Royaume-Uni – un problème qui est encore aggravé par le fait que seulement 55% des déchets électroniques du Royaume-Uni sont recyclés, a averti l’organisme de bienfaisance dans un nouveau rapport politique. Une plus grande transparence dans l’histoire d’un appareil Les passeports de produit donneraient au public un accès à un éventail beaucoup plus large d’informations que ce qui est actuellement disponible, y compris l’empreinte environnementale d’un appareil, où il contient des substances dangereuses et si son processus de fabrication a nui aux communautés ou aux environnements locaux, a-t-il ajouté. En savoir plus Le recyclage et la remise à neuf de vieux téléphones répondent à notre appétit pour des gadgets plus récents et plus brillants Les consommateurs et les professionnels qui réparent des appareils électroniques pour gagner leur vie devraient pouvoir se renseigner sur la façon de réparer des produits – des informations que les fabricants publient rarement. , qui appelle les gouvernements à aider les consommateurs à réparer leurs propres produits, pourrait être considérablement stimulé par une telle initiative », ont écrit les auteurs du rapport.« Outre les modifications apportées à la conception, pour permettre la réparation et la fourniture de pièces de rechange abordables, le mouvement appelle les fabricants à donner accès aux manuels de réparation officiels. »La Green Alliance appelle le gouvernement britannique à travailler avec les gouvernements de l’UE afin de partager les informations du passeport du produit afin de réduire les doubles emplois inutiles.

