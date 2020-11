L’excitation des fiançailles de Gwen Stefani: «  Elle est extatique  »

2020-11-05 01:00:08

Gwen Stefani est «extatique» à propos de ses nouvelles de fiançailles, car des sources disent que son fiancé Blake Shelton s’est assuré d’obtenir l’approbation de toute sa famille avant la proposition «surprise».

Gwen Stefani est «ravie» de la nouvelle de ses fiançailles.

Le hitmaker ‘Hollaback Girl’ s’est récemment fiancé à son partenaire Blake Shelton, et des sources ont maintenant déclaré que la star de la country de 44 ans s’était assurée d’obtenir l’approbation de toute sa famille avant la proposition «surprise», qui a laissé Gwen sans voix.

Un initié a déclaré au magazine People: « Blake a dit à ses garçons qu’il voulait proposer et a demandé leur permission. Sa famille l’approuve beaucoup. C’est un partenaire incroyable et un super papa supplémentaire pour les garçons. Gwen est ravie. La proposition était une surprise. »

Des sources avaient précédemment révélé que la star de « Le pays de Dieu » avait impliqué les trois fils de Gwen – Kingston, 14 ans, Zuma, 12 ans et Apollo, six ans, qu’elle a avec son ex-mari Gavin Rossdale – dans ses plans de proposition.

Ils ont dit le mois dernier: « Blake est très proche des garçons de Gwen. Ils en ont parlé et Blake s’est assuré qu’ils faisaient partie de l’excitation! Blake avait une bague de fiançailles sur mesure. Il connaît le créateur et les a utilisées dans le passé pour fabrique des bracelets pour Gwen.

Mais en ce qui concerne la proposition elle-même, Blake a pris la voie traditionnelle en parlant au père de Gwen pour obtenir son approbation.

La source a ajouté: « Le plan de Blake de proposer à Gwen a commencé par demander à son père sa main en mariage. Gwen est très traditionnelle, donc il a vraiment senti que demander l’approbation de son père était la bonne chose à faire. Et son père adore Blake. Gwen. est prêt à se marier depuis longtemps et Blake savait que c’était le moment idéal.

Alors que Blake était à l’origine désireux de prendre sa romance avec Gwen, 51 ans, aussi lentement que possible, des sources affirment que la pandémie de coronavirus en cours et le verrouillage ultérieur lui ont fait réaliser «l’importance de passer sa vie avec la personne que vous aimez».

La source a expliqué: « Blake a été celui qui a voulu ralentir au début, mais récemment il a décidé qu’il était temps. Pendant la pandémie, ils ont eu beaucoup de temps d’arrêt ensemble et il a vraiment compris l’importance de passer sa vie avec le personne que tu aimes. Gwen prend le mariage très au sérieux et a été déçue que son premier mariage n’ait pas fonctionné. Elle n’était pas pressée parce qu’elle voulait s’assurer que Blake était prêt. »

« Ils mènent tous les deux une vie incroyablement chargée et ont réussi à faire en sorte qu’ils travaillent ensemble et passent autant de temps que possible ensemble. La pandémie leur a donné à tous les deux le temps dont ils avaient besoin pour ralentir et simplement apprécier et s’aimer. »

Mots clés: Gwen Stefani, Blake Shelton, retour au flux