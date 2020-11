L’entraîneur des NSW Blues, Brad Fittler, choisit son équipe de tous les temps, Boyd Cordner, James Tedesco

Mathon Glacière souple isotherme gris 30 L Mathon

Profitez de cette grande glacière souple de 30 L pour conserver à bonne température et transporter vos aliments pour tous vos repas en extérieur. Son compartiment isotherme conserve vos plats préparés, fruits et légumes, yaourts, boissons… au frais le temps du voyage. Grâce à sa bandoulière et sa poignée,