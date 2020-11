‘Gunda’, ‘Crip Camp’, ‘Time’ atterrissent sur la liste DOC NYC des documentaires récompensés

«Crip Camp», «Gunda» et «Time» font partie des films qui ont fait de la «Short List» 2020 de DOC NYC, une tentative annuelle du festival basé à New York pour identifier les films de non-fiction les plus susceptibles de jouer un rôle important dans saison des récompenses.

Ces trois films ont également été inclus dans les nominations aux Critics Choice Documentary Awards pour le meilleur long métrage documentaire et sur la liste restreinte de l’International Documentary Association à partir de laquelle l’IDA choisit les nominés pour les IDA Documentary Awards. Ce sont les trois seuls films à figurer sur les trois listes.

Neuf films supplémentaires sur la liste DOC NYC ont également été distingués par l’IDA ou par Critics Choice: «Boys State», «Collective», «Dick Johnson Is Dead», «The Fight», «MLK / FBI», «76 Days »,« Le dilemme social »,« Les chasseurs de truffes »et« Bienvenue en Tchétchénie ».

Lisez aussi: La course documentaire aux Oscars devient plus grande et plus compétitive avec un nouveau lot de 33 films

Les autres films de la liste DOC NYC, qui comprend 15 documentaires, sont «I Am Greta», «On the Record» et «’Til Kingdom Come».

Les documents de haut niveau absents de la liste incluent «All In: The Fight for Democracy», «Notturno», «City Hall», «Disclosure» et «The Painter and the Thief».

Ce dernier film, cependant, a été ajouté à la programmation du festival Winner’s Circle, qui est passée de huit à 10 films avec l’ajout de « The Painter and the Thief » et « The Mole Agent ».

L’année dernière, la liste de DOC NYC contenait 11 des 15 films qui figuraient sur la liste des finalistes aux Oscars dans la catégorie Meilleur long métrage documentaire, ainsi que les cinq candidats éventuels. Au cours des cinq dernières années, il a prédit 46 des 75 docs présélectionnés aux Oscars et 23 des 25 nominés.

Lisez aussi: Neon va refaire le documentaire « The Painter and the Thief » comme long métrage narratif

Le festival a également annoncé une courte liste de courts métrages documentaires et une section quotidienne DOC NYC Live qui sera diffusée gratuitement et devrait inclure les réalisateurs de «Fireball: Visitors From Darker Worlds» Werner Herzog et Clive Oppenheimer, ainsi que des cinéastes et des sujets Alex Winter, Angela Davis, la représentante Barbara Lee, David Mitchell, Nicole Miller, Joshua Bell, Cornel West et les chefs Guy Fieri, Marcus Samuelsson, Antonia Lofaso, Maneet Chauhan et Christian Petroni.

Le festival entièrement virtuel DOC NYC, le plus grand festival américain entièrement consacré aux films de non-fiction, se déroulera du 11 au 19 novembre.

Liste courte: caractéristiques

«Boys State», Jesse Moss, Amanda McBaine

«Collectif», Alexander Nanau

«Crip Camp», Nicole Newnham, Jim LeBrecht

«Dick Johnson est mort», Kirsten Johnson

«Le combat», Elyse Steinberg, Josh Kriegman, Eli Despres

«Gunda», Victor Kossakovsky

«Je suis Greta», Nathan Grossman

«MLK / FBI», Sam Pollard

«On the Record», Kirby Dick, Amy Ziering

«76 jours», Hao Wu, Weizi Chen, anonyme

«Le dilemme social», Jeff Orlowski

«Mille coupes», Ramona S. Diaz

«Le temps», Garrett Bradley

«Les chasseurs de truffes», Michael Dweck, Gregory Kershaw

«Bienvenue en Tchétchénie», David France

Liste courte: Shorts

«Assistance téléphonique pour l’avortement, voici Lisa», Barbara Attie, Janet Goldwater, Mike Attie

«Ashes to Ashes», Taylor Rees

«Call Center Blues», Geeta Gandbhir

«Ne pas diviser», Anders Hammer

«Flower Punk», Alison Klayman

«Hunger Ward», Skye Fitzgerald

«Une vie trop courte», Safyah Usmani

«Une chanson d’amour pour Latasha», Sophia Nahli Allison

«Pas de pleurs à la table du dîner», Carol Nguyen

«Le moment est venu», Christopher Auchter

«Chante-moi une berceuse», Tiffany Hsiung

«Puis vient le soir», Maja Novaković

Cercle des gagnants

«Acasa, ma maison», Radu Ciorniciuc

«Quelque chose de beau laissé pour compte», Katrine Philp

«Influence», Richard Poplak, Diana Neille

«Maire», David Osit

«L’agent taupe», Maite Alberdi

«Le peintre et le voleur», Benjamin Ree

«La raison pour laquelle je saute», Jerry Rothwell

«Chants de répression», Estephan Wagner, Marianne Hougen-Moraga

«Stray», Elizabeth Lo

«Le morse et le lanceur d’alerte», Nathalie Bibeau