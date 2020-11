Xbox Game Pass: les nouveaux jeux de novembre 2020 dévoilés

Gonner2 (Android) – 12 novembre

Rejoindre la bibliothèque de jeux en nuage (bêta) sur Android avec Xbox Game Pass Ultimate et disponible maintenant sur console et PC. Le héros altruiste et inattendu Ikk est de retour et cette fois, Death a besoin de son aide. Frayez-vous un chemin à travers des endroits chaotiques sombres et profonds avec des étincelles de couleur inimaginables alors que vous partez en mission pour aider la mort à débarrasser une présence mystérieuse de son repaire. Combattez des boss fous, perdez la tête (beaucoup), dans ce jeu de plateforme en désordre, mignon et rapide généré de manière procédurale. En plus du voyage en solo pour aider la mort, jouez au mode coopératif de groupe pour que vous et vos amis puissiez perdre la tête ensemble!

Streets of Rogue (PC) – 12 novembre

Rues de Rogue est un rogue-lite sur le choix des joueurs, la liberté et le plaisir anarchique. Le jeu s’inspire des voyous rapides de haut en bas et ajoute des éléments de gameplay émergents de forme libre, axés sur l’expérimentation, de sims immersifs et de RPG. Plutôt que de se dérouler dans un donjon, le jeu se déroule dans une ville fonctionnelle et générée de manière procédurale, où une IA complexe informe les habitants de tous les horizons, qui essaient simplement de se débrouiller dans leurs activités quotidiennes.

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, console et PC) – 17 novembre

Combinant le jeu de base (déjà disponible avec Xbox Game Pass) avec 3 packs d’extension massifs, Ark: Survival Evolved Explorer’s Edition est un moyen ultime d’obtenir encore plus d’action de dinosaures! L’édition Explorer vous donne accès au méga hit Ark: Survival Evolved aussi bien que Terre brûlée, Aberration, et Extinction packs d’extension, ajoutant près de 900 heures de jeu! Chaque DLC est également disponible pour téléchargement individuel.

Halo MCC: Halo 4 (PC) – 17 novembre

Halo 4 joint La collection Master Chief comme le sixième et dernier chapitre de la saga épique. Désormais optimisé pour PC, assistez au retour triomphant du Master Chief pour combattre un ancien mal voué à la vengeance et à l’anéantissement. Naufragé dans un monde mystérieux, confronté à de nouveaux ennemis et à une technologie mortelle, l’univers ne sera plus jamais le même.

River City Girls (Android, console et PC) – 19 novembre

Dans cette toute nouvelle entrée de la légendaire série beat-’em-up, les héros au sang chaud Kunio et Riki ont été capturés, laissant à leurs copines percutantes, Kyoko et Misako, le soin de se venger. Au fur et à mesure que vous frappez et frayez un chemin à travers la ville – en solo ou avec un ami dans une coopérative locale – vous acquerrez de nouvelles compétences, mangerez des power-ups, manierez un assortiment d’armes et libèrerez un arsenal de combos, de lancers , et des attaques spéciales qui laisseront les méchants pleurer pour maman – le tout dans un style scandaleux 16 bits! L’action géniale est rythmée par des panneaux d’histoire de manga, des cinématiques d’anime et une bande-son épique de synth-pop. C’est un grondement à l’ancienne pour une nouvelle génération!

Star Renegades (Android et console) – 19 novembre

Partager : Tweet