Katie Holmes: Passer du temps avec ma fille est le cadeau le plus précieux

Katie Holmes dit que passer plus de temps avec sa fille au milieu de la pandémie de coronavirus a été «le cadeau le plus précieux».

L’actrice de 41 ans a sa fille Suri, 14 ans, avec son ex-mari Tom Cruise, et a admis qu’elle adorait pouvoir passer plus de temps avec elle cette année, car la pandémie en cours l’a empêchée d’aller travailler et a arrêté Suri. de pouvoir aller à l’école.

Elle a déclaré: « Les passe-temps tels que la couture, la peinture et l’écriture sont devenus de nouvelles marques de satisfaction et d’avoir eu du temps à la maison pour être simplement. Écouter. Vivre un moment dans le temps sans la pression des résultats et apprécier les rythmes naturels de la mère. et la fille était le cadeau le plus précieux.

Katie a également admis le verrouillage et la pandémie en cours a été une période «incertaine», et a déclaré qu’elle avait gardé sa santé mentale sous contrôle en «se souvenant d’être positive».

Elle a ajouté: « Pendant cette période d’incertitude, me souvenir d’être créatif et positif a été quelque chose que j’ai essayé de garder au premier plan de mon esprit. Tout au long de cette expérience, le fil conducteur pour moi a été une conscience accrue de chaque moment et vraiment le prendre et l’apprécier.

L’ancienne de «Dawson’s Creek» n’a pas vu ses parents pendant plusieurs mois pendant le verrouillage car elle n’a pas pu se rendre en Ohio pour leur rendre visite et a déclaré que la première fois qu’elle les avait vus plus tôt cette année, c’était «comme le matin de Noël».

Elle a expliqué: «Les yeux de ma mère étaient plus brillants, les mains de mon père encore plus fortes et nos câlins beaucoup plus serrés. Prendre du temps à Washington Square Park avec un ami dont le petit enfant faisait ses premiers pas m’a ramené au moment où mon propre enfant a commencé à marcher. Je me sentais nostalgique et émerveillé par le pouvoir du temps et la continuation de la vie.

Et après des mois de difficultés, Katie espère que 2021 verra les gens avoir plus d ‘«empathie» les uns envers les autres.

Elle a déclaré à Vogue Australia: « L’absence de routine, la révélation de vérités qui se trouvent juste sous la surface, le défi d’aller de l’avant malgré la peur et la volonté d’être ouvert à ce que sera notre nouveau monde, sont des réalités qui nous ont connectés. tout.

«Mes doigts sont croisés pour que ce qui a commencé comme un choc se terminera par l’espoir. Et que notre empathie approfondie les uns envers les autres est ce que nous porterons avec nous en 2021 et au-delà.

