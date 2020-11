« L’entraînement physique était un poison pour Diego »

90 matchs pour l’équipe nationale argentine, plus de 250 pour son SSC Napoli – Diego Maradona a été le protagoniste de nombreux grands matchs. Mais certains avaient une place très spéciale dans sa carrière. Une sélection.

Argentinos Juniors 0-1 Talleres de Cordoba (le 20 octobre 1976): À seulement 15 ans, Maradona a fait ses débuts professionnels dans son club de jeunes. Il arrive et cela devrait prendre un peu moins d’un mois pour le premier coup.

Il devient rapidement clair pour toutes les personnes présentes qu’elles assistent à une journée très spéciale et applaudissent la prochaine superstar: Il se souvient plus tard: « Ce jour-là, j’ai touché le ciel avec mes mains. »

Argentine 3-1 URSS (le 7 septembre 1979, Coupe du monde U20): En finale de la Coupe du monde junior, Maradona montre qu’il est enfin prêt à monter sur la grande scène. Un an plus tôt, il manquait encore la Coupe du monde à domicile des athlètes actifs.

Maradona, seulement 18 ans, marque un but sur coup franc en finale, est élue joueuse du tournoi et est également sur le radar de nombreux dépisteurs internationaux. Avec les Juniors, il a été finaliste en 1980, peu de temps après, il est passé aux Boca Juniors.

Argentine – Hongrie 4: 1 (le 18 juin 1982, Coupe du monde): Lors du deuxième match du tour préliminaire, Maradona évoque, frappe avec une tête plongeante et avec la gauche. Une victoire 4-1 est le résultat. Le tournoi serait une déception.

Le tenant du titre, qui a concouru avec sept champions du monde, perd au deuxième tour contre des Italiens coriaces et clairement contre le Brésil. Après un coup de pied contre Batista, Maradona voit également le carton rouge.

FC Barcelone – Athletic Bilbao 0-1 (le 5 mai 1984, Coupe d’Espagne): La finale de la Copa del Rey serait le dernier match de Maradona pour le Barca – et grâce à sa dispute avec Goikoetxea, elle restera dans les mémoires.

Après s’être cassé la jambe huit mois plus tôt, après la défaite lors du match de coupe, Maradona a lancé un combat. L’association l’a interdit pendant trois mois et le Barça l’a mis sur la liste des transferts.

Argentine 2-1 Angleterre (22 juin 1986 Coupe du monde): LE jeu avec lequel Maradona montre à jamais à quel point le génie et la folie sont proches de lui. En quart de finale, la « Main de Dieu » est suivie d’un solo pour l’éternité.

Ensuite, il a décrit l’objectif de faire 2-0 comme « le but de ma vie », à propos du handball avant la tête, il dit seulement: « Je m’excuse honnêtement auprès des Anglais mille fois. Mais je le referais encore et encore. »

Argentine 3-2 Allemagne (le 29 juin 1986, Coupe du monde): En finale contre l’équipe DFB, Maradona est partiellement couvert par Lothar Matthäus et Karlheinz Förster, mais il intervient de manière décisive.

Sa brillante passe à Burruchaga initie le 3: 2, Maradona a enregistré dix points de buteur au cours du tournoi et a été élu meilleur joueur. « C’était le point culminant, le moment le plus glamour de ma carrière. »

Le championnat a été rejoint par la victoire en coupe en 1987. Maradona est désormais le héros de toute une ville en état d’urgence. Il refuse de déménager à Milan et le prolonge jusqu’en 1993.

VfB Stuttgart – SSC Napoli 3: 3 (le 17 mai 1989, Coupe UEFA): Le match retour de la finale devrait aider Maradona à remporter le titre international tant attendu avec le SSC. Déjà au 2-1 à Naples, il brille avec le but et l’aide.

Deux semaines plus tard, il a toujours les pieds dans le jeu, préparant les deux buts (à travers Ferrara et Careca). Sur le chemin de la coupe, Naples a déjà battu la Juventus Turin et le Bayern Munich.