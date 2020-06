L’Empire perdu ‘- / Film

Dans cette édition de Sequel Bits:

Malgré le succès du deuxième film au box-office, Disney n’a pas officiellement annoncé son intention d’en faire un troisième Congelé film. Mais l’acteur Josh Gad, qui exprime le bonhomme de neige d’été Olaf dans les films, sait que Congelé 3 n’est pas totalement hors de question.

« Je veux dire, voici l’accord », a-t-il déclaré à PopCulture. « Frozen II n’était pas Frozen II jusqu’à ce qu’il y ait une raison d’exister. Et de même, je ne sais pas si et quand il y aura un Frozen III. C’est bien au-dessus de ma note de salaire, mais ce que je peux vous dire, c’est ceci: il y avait une opportunité de prendre ces personnages et de ramener un sentiment d’espoir et d’inspiration. Et c’est pourquoi l’équipe de Disney et moi avons fait équipe au cours des deux dernières semaines pour faire Chez soi avec Olaf […] Et donc le Congelé la saga continue, même si ce n’est pas forcément sous la forme d’un troisième film. Mais on verra! S’il y a toujours une histoire à raconter, je suis sûre que Jennifer Lee et l’incroyable équipe de Disney Animation raconteront cette histoire un jour. «

Ailleurs dans cette interview, il a révélé qu’il n’était « probablement » pas intéressé par une série télévisée solo d’Olaf, car le séparer du groupe central d’autres personnages de Frozen « ne se sent pas nécessairement justifié et ne se sent pas nécessairement gagné ». Mais il a dit qu’il serait intéressé par «une série qui permettrait à Olaf de récapituler d’autres films comme il le fait dans Frozen II», En essayant d’appliquer une scène que beaucoup de gens aimaient dans la suite d’autres films. Cela ressemble à un spectacle Disney + en attente de se produire.

Lors de la tournée de presse de son dernier film, le réalisateur Judd Apatow a évoqué un potentiel Pineapple Express suite qui ne s’est jamais produite.

« Je me suis battu si dur pour faire une suite à Pineapple Express pendant de nombreuses années », a-t-il déclaré à LAD Bible. «J’étais un grand partisan de celui-ci et je n’ai jamais pu le faire tomber ensemble. J’ai une idée incroyable à ce sujet et elle mérite de se produire, mais je ne sais pas si cela se produira… Il s’est passé tellement de choses avec la légalisation de la marijuana en Californie et nous avons pensé qu’il y avait une histoire amusante sur la façon dont ils s’en occuperaient – la communauté des marchands de pot devant gérer le fait que tout à coup, c’était légal. » Il semble que la fenêtre se soit fermée pour celle-ci.

Pendant ce temps, les gens de Collider ont parlé avec Atlantis: l’empire perdu réalisateur Kirk Wise, qui a expliqué qu’avant que Disney ne publie une version assemblée de Atlantis: le retour de Milo directement à la vidéo à la maison, lui et son équipe développaient « une suite complète de long métrage Atlantis« Qui serait allé au cinéma si le film original s’était mieux comporté financièrement. »

« Nous allions avoir un nouveau méchant dans l’histoire », a-t-il dit. «Le méchant allait porter de gros vêtements effrayants en laine de style Première Guerre mondiale avec un masque à gaz effrayant pour obscurcir son visage; un peu Darth Vader-esque. Et ce méchant allait essayer de reprendre Atlantis et terminer le travail que Rourke n’a pas pu accomplir. Et le grand rebondissement dans l’apogée du film est que le méchant est démasqué et il s’avère que c’est Helga Sinclair. Rebondissement! »

Si vous ne vous souvenez pas du premier film, Helga Sinclair était la commandante allemande du méchant principal du film original, et elle est apparemment décédée à la fin du premier film. « Alors Helga a survécu à sa chute, est devenue un début-20ecyborg du début du siècle et a créé sa propre équipe de mercenaires », a expliqué Wise. Il est donc temps de sonner, Atlantis fans: auriez-vous voulu voir cette version d’une suite?

