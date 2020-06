Lily James jouera un voleur de banque dans un nouveau film Peggy Jo

Une autre annonce du film du Festival de Cannes Virtuel pour garder un œil sur Lily James a signé pour jouer un voleur de banque dans le nouveau film Peggy Jo. Le film se concentrera sur Peggy Jo, une voleuse de banque qui effectue ses cambriolages tout en habillant un homme. Ils disent de penser « Bonnie et Clyde sans le Clyde. « Il est vaguement basé sur une histoire vraie. Le film sera réalisé par Phillip Noyce, qui a réalisé Sel. Le scénario de Peggy Jo sera écrit par Robert Knott. La nouvelle a été rapportée par Deadline.

Lily James peut retirer un voleur de banque

« Peggy Jo (Lily James) est une belle personne, sujette à être romantiquement perdue dans les livres et les films; cependant, ce n’est pas le genre de personne qui laisse la vie et les gens l’emporter. Quand son dernier beau-fils se révèle être mariée à son collègue de banque, elle prend les choses en main, volant sa banque déguisée en homme avec une grosse barbe et un chapeau de cowboy dos à face. «

Lily James a atteint le point où elle doit sortir de sa zone de confort et jouer un rôle comme celui-ci. Je pense qu’elle peut réussir cela, en particulier les indices plus physiques que le rôle exigera. Elle agit beaucoup avec son corps et la physique sera une grande partie de celui-ci. Elle est cependant plus que capable de le gérer. Selon qui l’entoure, cela pourrait s’avérer être un énorme casting d’évasion d’ensemble. Peggy Jo sera un thriller à surveiller à coup sûr. Nous espérons que le bon studio reprendra cela et le fera de la bonne façon.

Voir aussi Nyla Rose a fait son retour surprise sur AEW Dynamite mercredi Vous avez aimé cet article? Partagez-le!