Little Devil Inside est une aventure macabre pour PlayStation 5

Je sais que certains se sont plaints de la quantité de temps reçue par l’événement PS5 Future of Gaming d’hier, mais je suis personnellement ravi de voir leur inclusion. Certains des jeux les plus intéressants et les plus innovants de la série étaient les titres indépendants qui semblaient prendre des risques et essayer de nouvelles choses à la fois esthétiques et gameplay. Les goûts de Au revoir Volcano High, Égarer, et surtout le fascinant Little Devil Inside tous représentent une forte performance pour les indies de la prochaine génération. Le dernier jeu est d’un intérêt particulier pour moi, car il est décrit comme un «RPG d’aventure de survie» et arbore l’apparence d’un projet d’artisanat d’art macabre. Nous n’aurons pas à attendre longtemps que la Corée du Sud se développe Little Devil Inside arrive sur PlayStation 5 et PS4 en exclusivité chronométrée, ainsi que sur PC, Xbox One et…. euh… selon la page Kickstarter, la Wii-U?

Little Devil Inside existe depuis environ 2015, date à laquelle il a été lancé pour la première fois en tant que projet Kickstarter, mais a disparu jusqu’à présent et réapparaît en tant qu’exclusivité PS5 / PS4 chronométrée. La bande-annonce fournit peu de détails sur le type de jeu à prévoir, mais elle se décrit comme un «RPG d’action-aventure avec des éléments de survie dans un monde atmosphérique et semi-ouvert. La bande-annonce révèle de nouvelles scènes, des monstres et des aperçus de gameplay dans divers environnements. »

Le Kickstarter fournit quelques détails supplémentaires, en disant:Little Devil Inside est un jeu de rôle-aventure d’action 3D vraiment engageant où vous êtes plongé dans un cadre surréaliste mais quelque peu familier avec des humains, des créatures et des monstres pour interagir avec, apprendre et chasser – voyager, survivre et découvrir le monde qui existe au-delà. Ce jeu ne consiste pas seulement à tuer des démons-archers et à sauver le monde. Imprégnez-vous de l’atmosphère et vivez une vie réaliste dans un monde irréaliste. Il s’agit d’un jeu qui raconte des histoires de personnes ayant des emplois «inhabituels» tels que la chasse aux monstres et ce qui se passe dans leur vie quotidienne.«

J’aime le look de Little Devil Inside et je suis toujours partant pour une aventure RPG. Chercher Little Devil Inside à un moment donné dans le futur, potentiellement pendant les vacances.