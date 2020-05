Le York 9 FC récompense l’entraîneur Brennan avec un nouvel accord qui pourrait se poursuivre jusqu’en 2022

TORONTO – L’entraîneur-chef du York 9 FC Jimmy Brennan a signé un nouveau contrat avec le club de la Premier League canadienne jusqu’en 2021, avec une option de club pour 2022.

L’ancien international canadien a été finaliste de l’entraîneur de l’année lors de la première saison de la ligue en 2019, lorsque York a terminé troisième au classement général. Le club s’est classé sixième lors de la compétition de printemps avec 2-3-5, mais s’est classé troisième dans la portion d’automne du calendrier avec 7-9-2.

« Jimmy est un gagnant », a déclaré Angus McNab, consultant en gestion de York 9, dans un communiqué. «Il l’a prouvé dans sa carrière de joueur, et je suis convaincu qu’il peut construire un héritage et faire du club le compétiteur pérenne du championnat que méritent nos fans et la famille (propriétaire du club) Baldassarra.

«Ce fut une décision facile de prolonger son contrat.»

Brennan a rejoint le club en juillet 2018, après avoir fait partie du personnel d’entraîneurs de l’académie et de la première équipe du Toronto FC. Le joueur de 42 ans a passé cette saison à obtenir sa licence UEFA Pro.

« Notre objectif ici est de remporter des championnats, et nous avons un noyau fantastique auquel nous avons maintenant ajouté des pièces importantes pour nous hisser au sommet », a déclaré Brennan.

Membre du Temple de la renommée de Canada Soccer, Brennan a remporté 49 sélections pour le Canada et a été membre de l’équipe qui a remporté la Gold Cup 2000.

La carrière du club de Brennan comprenait des séjours en Angleterre avec Bristol City, Nottingham Forest, Huddersfield Town, Norwich City et Southampton. Il a été le premier joueur recruté et le premier capitaine du Toronto FC lors de sa première campagne MLS 2007.