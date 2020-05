Ludocrats Oui mais Marvel Non – Merci FOC C’est le vendredi 1er mai

Bienvenue à Remercier FOC C’est vendredi (la plupart du temps) tous les vendredis et prévu de coïncider et de couvrir les demandes de coupure de la commande finale. Bien sûr, en ces temps, une grande partie de cela est dans l’air. Nous n’avons pas eu de FOC à l’échelle de l’industrie depuis un mois. DC Comics est désormais disponible via Diamond, USC et Lunar. Et il y a beaucoup de produits qui doivent être ajustés. Parce que cela représente l’industrie de la bande dessinée retournant en masse aux magasins de bandes dessinées, Presque.

Traditionnellement, le FOC est la date à laquelle les détaillants ont une dernière chance de modifier leurs commandes anticipées de bandes dessinées sans pénalité. Une dernière chance pour les éditeurs de promouvoir des livres pendant que des commandes peuvent encore être ajoutées. Un temps pour les crédits à réparer, de nouvelles couvertures à révéler et une dernière impulsion donnée. Il s’agit d’une tentative de les parcourir tous et de trouver les éléments les plus pertinents. À l’heure actuelle, cela nécessite juste un peu de sens.

Alors qu’est-ce que FOC’ing aujourd’hui? Et de qui?

Nous commençons par les distributeurs Diamond Comic. Qui a une section FOC complètement distincte pour DC Comics avec des dates FOC pour cette semaine et la semaine prochaine, car c’est ce que USC et Lunar ont fait. Mais nous nous concentrerons sur le FOC de cette semaine. Où nous remarquons également que Marvel Comics n’a répertorié aucun titre. Ils sont spéciaux et feront quelque chose séparément, comme DC Comics, mais pas encore. Garçon oh garçon oh garçon.

Les aperçus manquent un mois, donc les aperçus suivants seront un volume combiné, # 380-381 mai / juin.

Nous voyons Sanford Greene couverture de la variante de Secteur lointain # 6 pour la première fois.

couverture de la variante de Secteur lointain # 6 pour la première fois. DC Comics a la version de luxe à couverture rigide de Éclat # 750.

Il aurait dû sortir l’année dernière, puis plus tôt cette année, lorsque le film est sorti, mais enfin, connectez-vous après le DVD, Birds Of Prey de Azzarello et Lupacchino obtient le FOC.

et obtient le FOC. Tous les deux Catwoman # 22 et le Catwoman 80e anniversaire émettre FOC pour la même semaine? Semble si. Ce dernier comprend un hommage à Darwyn Cooke de Ed Brubaker et Cameron Stewart. La lanterne Verte obtient leur anniversaire FOC’ed dans une semaine.

de et La lanterne Verte obtient leur anniversaire FOC’ed dans une semaine. Le nouveau Léviathan échec et mat série de Bendis et Maleev obtient FOC’ed. Comment s’est passé le dernier?

et obtient FOC’ed. Comment s’est passé le dernier? Aussi John Constantine: Hellblazer a été super. Une course stellaire. Vérifiez vos chiffres sur # 6 pour un nouveau scénario. # 7 se met au point en une semaine.

Shazam # 12 a au moins plus d’excuse pour être en retard maintenant.

Boom Studios fait beaucoup d’histoires sur une grande apparition surprise dans Buffy contre les vampires # 14 avec une couverture FOC aussi.

Dynamite célèbre une nouvelle date FOC avec de nouvelles couvertures FOC pour Red Sonja # 15, avec ll les variantes à plusieurs niveaux, les variantes FOC et les variantes standard, c’est 21 couvertures pour le retour d’une bande dessinée.

IDW lance Star Wars Adventures Clone Wars # 1 avec une variante 1:10 et 1: 100. Quelque chose me dit que ce dernier sera encore plus rare que d’habitude.

Nous avons mentionné Corps de tourbière sortant d’Image Comics, et une pile en Irlande qui s’est vendue depuis que nous avons publié l’histoire. Voici donc un moyen plus simple de les obtenir.

Ludocrates # 1 par Kieron Gillen, Jim Rossignol et Jeff Stokely lance enfin aussi. Bien qu’un heureux gagnant de l’enchère Creators4Comics soit arrivé en premier. Rappelez-vous, cette bande dessinée sera livrée avec 5 couvertures dans un rapport égal et l’une de ces couvertures comportera un devis du compte de commande supérieur.

et lance enfin aussi. Bien qu’un heureux gagnant de l’enchère Creators4Comics soit arrivé en premier. Rappelez-vous, cette bande dessinée sera livrée avec 5 couvertures dans un rapport égal et l’une de ces couvertures comportera un devis du compte de commande supérieur. Tandis que Mirka Andolfo c’est Pitié brûlé les graphiques à Image, Unsacred d’Ablaze n’a pas. Pourrait-il valoir un deuxième coup d’oeil?

c’est Pitié brûlé les graphiques à Image, Unsacred d’Ablaze n’a pas. Pourrait-il valoir un deuxième coup d’oeil? Jour mort # 1 de Ryan Parrott et Evgeny Bornyakov lance depuis AfterShock tel quel Disaster Inc # 1 de Joe Harris et Sebastian Piriz.

et lance depuis AfterShock tel quel Disaster Inc # 1 de et Année zéro # 1 par Ben Percy et Ramon Rosanas lance depuis AWA.

Dans l’état actuel des choses, Marvel Comics n’a pas encore fait connaître ses plans FOC. Nous vous informerons si cela change. Plus pour plus?

Que contient votre FOC?

Inscrivez-vous ci-dessous et nous verrons ce que le FOC Merci vendredi sera la semaine prochaine… à temps peut-être.

