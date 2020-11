Le talent étrange du film Luther Strode en cours de développement – / Film

L’étrange talent de Luther Strode, une série de bandes dessinées d’Image Comics, reçoit le traitement grand écran. La société de production Allnighter a opté pour les droits du film sur la bande dessinée, qui raconte l’histoire d’un adolescent qui envoie suivre un cours d’exercices à l’arrière d’une vieille bande dessinée, pour obtenir en retour un manuel d’instructions d’une secte meurtrière.

THR a annoncé la nouvelle sur le Étrange talent de Luther Strode film, basé sur la série de bandes dessinées des co-créateurs Justin Jordan et Tradd Moore. Jordan est en train d’écrire le scénario, bien qu’il ne semble pas encore y avoir de réalisateur ou d’acteur attaché, ou même encerclant le projet, mais Jordan et Moore seront impliqués en tant que producteurs. Voici un synopsis:

Lycéen Luther Strode était toujours un peu moins que la moyenne – à la voix douce, maigre et, plus que tout, terrifié à l’idée que son ancien père revienne un jour le tourmenter lui et sa mère une fois de plus. Mais cela a mis fin au jour où Luther a découvert «La Méthode» – un texte improbablement ancien caché entre les bandes dessinées et les livres de poche en lambeaux dans sa librairie d’occasion préférée. Mais la Méthode est bien plus qu’il n’y paraît – et, alors que ses techniques anciennes retravaillent le corps de Luther et débloquent les talents étranges enfouis au plus profond de lui, il se retrouvera transformé en un spécimen physique presque parfait imprégné d’une force incroyable, de nouvelles capacités surprenantes … et l’instinct de violence d’un tueur qu’il ne semble pas tout à fait secouer. Lorsque les maîtres de la Méthode arriveront pour observer les progrès de Luther et le mettre en action, il sera obligé de faire le choix ultime: embrasser le monstre qu’il était censé être … ou utiliser son nouveau pouvoir pour protéger les gens – les camarades de classe, les enseignants , les voisins – qui ne l’ont jamais protégé quand il en avait le plus besoin.