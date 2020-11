T1 se sépare avec l’entraîneur Comet et l’analyste Tolki

in

le League of Legends La centrale T1 a dit au revoir à l’entraîneur Lim «Comet» Hye-sung et au responsable français de la stratégie et de l’analyse Gary «Tolki» Mialaret, a annoncé l’équipe hier soir.

Alors que Tolki a révélé son agence gratuite pour la saison 2021, Comet n’a pas encore dévoilé ses plans après s’être séparé de l’équipe.

À compter d’aujourd’hui, le contrat entre l’entraîneur Hye-Sung Lim « Comet » et l’analyste « Tolki » a été résilié. Merci pour votre travail acharné et bravo pour les nouveaux défis. Aujourd’hui, nous nous séparons de Comet et Tolki. Nous apprécions grandement leur contribution à l’équipe cette année et leur souhaitons le meilleur. pic.twitter.com/GwoMlUj4By – T1 LoL (@ T1LoL) 1 novembre 2020

Après une solide performance lors du LCK Spring Split 2020 où T1 a remporté le titre régional, l’équipe a eu des résultats décevants lors de la Mid-Season Cup et des LCK Summer Playoffs, où ils ont terminé cinquième.

T1 a conclu la saison en ratant la dernière place du Championnat du monde 2020 après une défaite 3-0 contre le général G en finale régionale.

Après la fin de leur année de compétition, T1 a commencé à reconstruire sa liste avant la saison 2021 lorsque l’entraîneur-chef Kim Jeong-Soo a démissionné en septembre dernier. Il avait rejoint l’équipe un an auparavant.

De nombreux fans de l’ère de domination SKT T1 s’attendent à ce que l’entraîneur KkOma revienne dans l’équipe. Il a annoncé avoir quitté Vici Gaming seulement 10 mois après les avoir rejoints et son retour en Corée du Sud. Cependant, KkOma n’a pas encore révélé où il se dirigera pour la saison 2021.

Bien qu’aucun changement n’ait encore été révélé parmi les joueurs, trois places dans le personnel d’entraîneurs sont désormais vacantes.

