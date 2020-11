Pierce Brosnan rend hommage à Sir Sean Connery: «  Vous étiez le plus grand James Bond  »

2020-11-01 17:00:11

Pierce Brosnan a salué Sir Sean Connery comme le « plus grand James Bond », après sa mort.

L’acteur emblématique – qui a été le premier à jouer 007 sur grand écran – est décédé à l’âge de 90 ans, et sa compatriote star de Bond Pierce Brosnan s’est rendue sur les réseaux sociaux samedi soir (31.10.20) pour féliciter Connery pour son casting longue ombre de splendeur cinématographique »pour tous les autres acteurs qui ont joué le suave espion au fil des ans.

En postant sur Instagram, Brosnan a écrit: « Sir Sean Connery, vous étiez mon plus grand James Bond en tant que garçon et en tant qu’homme qui est devenu James Bond lui-même. Vous avez jeté une longue ombre de splendeur cinématographique qui vivra éternellement. Vous avez ouvert la voie pour nous tous qui avons suivi vos pas emblématiques, chacun à son tour vous a regardé avec respect et admiration alors que nous avançions dans nos propres interprétations du rôle.

« Vous étiez puissant à tous égards, en tant qu’acteur et en tant qu’homme, et le resterez jusqu’à la fin des temps. Vous avez été aimé par le monde et nous nous manquerons. Que Dieu vous bénisse, reposez-vous maintenant, soyez en paix. »

La première sortie de Connery en tant que super espion britannique Bond remonte à 1962, le Dr. Non ‘et au total, il a joué sept fois le personnage de l’auteur Ian Fleming avec des films tels que’ Goldfinger ‘et’ Diamonds Are Forever ‘considérés comme des classiques de la franchise à ce jour.

Brosnan, quant à lui, a joué dans quatre films Bond entre 1995 et 2002, dont «GoldenEye», «Demain ne meurt jamais», «Le monde ne suffit pas» et «Meurs un autre jour».

L’acteur de 67 ans a été remplacé par Daniel Craig, qui est l’actuelle star de la franchise, et qui a également rendu hommage à Connery ce week-end.

Dans une déclaration partagée par le compte Twitter officiel de James Bond, Craig a déclaré: «C’est avec une telle tristesse que j’ai appris le décès de l’un des vrais grands du cinéma.

«On se souviendra de Sir Sean Connery comme de Bond et bien plus encore. Il a défini une époque et un style. L’esprit et le charme qu’il dépeint à l’écran peuvent être mesurés en mégawatts; il a aidé à créer le blockbuster moderne.

«Il continuera d’influencer les acteurs et les cinéastes pour les années à venir.

«Mes pensées vont à sa famille et à ses proches.

«Où qu’il soit, j’espère qu’il y a un terrain de golf.»

La famille de Connery a confirmé samedi (31.10.20) que l’acteur légendaire était décédé dans son sommeil alors qu’il était aux Bahamas.

