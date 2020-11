Le Red Bull Salzburg tire sa frustration de son âme contre le SKN St.Pölten

Red Bull Salzburg est de retour sur la voie du succès. Après quatre matchs de compétition consécutifs sans victoire, les leaders de la Bundesliga ont célébré une victoire de 8-2 au SKN St.Pölten au début du 9e tour samedi et ont augmenté leur avance sur LASK et Rapid à cinq points pendant au moins une journée. Les « taureaux » se sont également tirés au chaud pour le match à l’extérieur du Lok Moscou mardi en Ligue des champions, dans lequel la première victoire est visée lors du cinquième match.

Les champions de la série ont tout clarifié dans les 25 premières minutes après le récent 3-1 au Bayern Munich dans la « classe reine » avec une fureur surprenante dans la NV Arena, lorsque Mergim Berisha (7e) a marqué deux pénalités. de Dominik Szoboszlai (13e, 25e) et un but de Karim Adeyemi (22e) déjà 0: 4.

Après la pause, le Hongrois Szoboszlai (52e) a rendu son triple pack parfait et le « Joker » Sekou Koita (70e, 86e, 89e) a tout de même réussi un tour du chapeau sans faute. L’attaquant de l’équipe du Mali s’est offert de nombreux cadeaux à l’occasion de son 21e anniversaire et détient désormais 10 buts cette saison. Les seuls résultats des trois matchs des Bas-Autrichiens sans victoire ont été des buts de Dor Hugi (33e) et Alexander Schmidt (60e).

Grâce à Berisha, Salzbourg a pris un départ sur mesure, le joueur de l’équipe allemande U21 a marqué à 15 mètres après Adeyemi, idéalement mis en scène par Luka Susic, traversé. À la 11e minute, Christoph Riegler a été le premier à empêcher un doublé de Berisha, et lorsque Szoboszlai a tiré, le milieu de terrain Robert Ljubicic a repoussé un défilé de style gardien pour son gardien vaincu. À la surprise de beaucoup, l’arbitre Manuel Schüttengruber ne lui a montré qu’un carton jaune. Szoboszlai a rattrapé son but et a facilement converti le penalty.

Joker Sekou Koita avec un tour du chapeau pour son anniversaire

À 0: 3, Adeyemi a été servi avec un ballon large sur la défense de Zlatko Junuzovic, a pris le cuir et a soulevé Riegler avec émotion. Moins de trois minutes plus tard, le ballon s’est retrouvé dans le filet et à nouveau dans le même coin avec un autre penalty de Szoboszlai. Ljubicic avait déjà commis une faute sur Adeyemi et avait une fois de plus de la chance de ne pas avoir été exclu.

St. Pölten a été servi, mais a très bien changé une fois. Après une belle passe en diagonale de Kofi Schulz, l’Israélien Hugi a inscrit son sixième but de la saison. Immédiatement après le redémarrage, l’ancienne avance de trois buts des invités a été rétablie – grâce à l’aide active de l’équipe locale. Une passe de retour ratée de Blauensteiner est devenue le modèle idéal pour Adeyemi, qui a couru pour le but et a croisé généreusement vers Szoboszlai, qui n’a eu aucun mal à terminer dans le but vide.

À la 60e minute, Schmidt, un ancien de Salzbourg, pouvait encore espérer un succès partiel, il a raccourci à 2: 5 après le centre de Schulz sur une très courte distance. Après cela, il est devenu vraiment amer pour les habitants – grâce à « Joker » Koita. Le joueur de 21 ans a trompé la défense des Bas-Autrichiens et a terminé l’action avec le cou-de-pied extérieur. Dans son deuxième tour, il a réussi après qu’Adeyemi a dirigé les travaux préparatoires avant de finalement faire son tour du chapeau parfait avec sa main gauche. Après 1: 1 au Rapid et 1: 3 contre Sturm Graz, ils ont de nouveau gagné en championnat. Et ils ont tout de suite remporté la plus haute victoire de la saison.

Opinions sur le jeu

Robert Ibertsberger (entraîneur de St. Pölten): « Que devriez-vous dire avec un 2: 8? Si vous faites de telles erreurs sur la défensive, vous perdez non seulement en championnat contre Salzbourg – et contre Salzbourg alors tellement haut. Si vous ne montrez pas le tacle nécessaire contre Salzbourg. Ça va mal. J’ai vu de bonnes choses à l’offensive. Pour nous, il est désormais important de terminer le match le plus vite possible, car trop gérer le jeu, c’est trop d’énergie négative. «

Jesse Marsch (entraîneur de Salzbourg): « Mon équipe était plus motivée que jamais avant un match de championnat, ils voulaient vraiment se réhabiliter pour leurs dernières performances en championnat. Les joueurs ont livré les meilleures performances prévues et requises. Ils ont tout fait à l’offensive, en particulier nous nous sommes mis à le faire. C’était exactement ce dont nous avions besoin maintenant. «

Tableau de Bundesliga pour la 9e journée