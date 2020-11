Fortnite pourrait organiser une coupe «  Kills Only  » pour Nickmercs et Aydan

in

Après une pause de huit mois, FaZe Nickmercs est enfin revenu à Fortnite en beauté. Contrairement à Tfue, Nick a passé un bon moment en jouant au jeu qui avait joué un rôle majeur dans son ascension. Ses fans se réjouissent toujours de son retour, et il y a déjà une autre nouvelle passionnante pour eux.

Dans un tweet récent, le créateur de contenu populaire et ancien copain de Nickmercs, Aydan, a suggéré une idée unique. Apparemment, il veut avoir un tournoi compétitif où les joueurs n’obtiennent des points que pour les éliminations.

Je pense que @FortniteGame a besoin d’une coupe @NICKMERCS + @aydan. Vous n’obtenez des points que pour les elims, pas de points de placement 😳 – Aydan (@aydan) 25 novembre 2020

À la surprise de tous, Fortnite Competitive a réagi au tweet avec un emoji réfléchi. À première vue, un tel événement pourrait avoir lieu bientôt.

🤔 https://t.co/2mWEpPtK4k – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 25 novembre 2020

Pour le moment, les fans ont réagi différemment à la coupe «only kills» d’Aydan. Alors que certains semblent ravis d’essayer un tel tournoi, d’autres pensent que cela va à l’encontre de la méta de base du jeu.

Tfue et Nickmercs ne sont pas d’accord sur le fait que Fortnite soit amusant

Avec Nickmercs, TimTheTatman et Cloakzy sont également revenus à Fortnite au cours des dernières semaines. Naturellement, les fans s’attendent à ce que ces vétérans continuent à jouer au jeu maintenant et à le ramener à son ancienne gloire. Cependant, un podcast récent où plusieurs streamers Twitch ont discuté de la question raconte une histoire différente.

Sur la base du podcast, YouTuber The Fortnite Guy a couvert certains désaccords majeurs entre Nickmercs et Tfue dans une vidéo récente:

Nickmercs pense que sa rupture avec Fortnite l’a aidé à récupérer son intérêt pour le jeu, et ses récents streams l’approuvent également. Fait intéressant, Nick a même admis qu’il envisageait d’embaucher un entraîneur pour aller mieux.

La raison de son enthousiasme est son amour pour Fortnite compétitif et les innombrables souvenirs qu’il en a. Tfue, d’un autre côté, n’était pas d’accord avec Nickmercs.

Même si Tfue a accepté que Fortnite compétitif soit amusant à regarder, il a quand même dit qu’il ne jouerait pas au jeu, « Regarder Fortnite compétitif est bien plus amusant que d’y jouer, c’est un fait. »

Fidèle à sa nature, Nickmercs a rapidement poursuivi en disant: «Tu peux dire ce que tu veux, mon frère, mais je me suis assis à côté de toi dans TwitchCon, et je ne t’ai jamais vu plus heureux de toute ma vie.»

Malgré tout le drame, il semble que Fortnite regagne enfin la confiance de plusieurs créateurs de contenu. Quant à Nickmercs, le vétéran apprécie plus que jamais le jeu, et une coupe Aydan-Nickmercs serait la cerise sur le gâteau pour lui.