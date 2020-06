Le prochain jeu de NetherRealm proposé exclusivement à la nouvelle génération suggère une offre d’emploi

Au cours des deux dernières générations de consoles, NetherRealm Studios a exclusivement travaillé sur deux séries –Injustice et Combat mortel. Il n’est pas surprenant qu’il semble que cette tendance se poursuivra dans la prochaine génération de consoles. Selon une liste d’emplois en ligne, le studio recherche un nouveau membre de l’équipe qui l’aidera à produire des projets de nouvelle génération pour son Injustice et Combat mortel franchises.

Wccftech a repéré la liste sur la page «Carrières» de WB Games. Le poste en question est pour un ingénieur graphique principal, qui «travaillera en étroite collaboration avec l’ingénieur en chef et le reste de [their] ses pairs pour développer une technologie graphique de pointe pour la PS5 et la Xbox Series X. » De plus, l’objectif de l’ingénieur sera de «piloter la vision graphique de la console de prochaine génération pour Combat mortel et Injustice franchises. » L’accent mis sur la prochaine génération suggère que NetherRealm pourrait ne pas publier son prochain jeu sur PS4 et Xbox One à des fins de publication entre générations.

NetherRealm n’a pas encore précisé ce que son futur projet impliquera. Cependant, jusqu’à présent, la tradition du studio dicte une nouvelle Injustice l’entrée est probable dans les travaux à un certain niveau. Depuis que le chasseur DC est entré dans le giron en 2013, NetherRealm est passé de lui à Combat mortel en termes de sorties programmées.

Le titre le plus récent du développeur, Mortal Kombat 11, a frappé les magasins au printemps dernier. À la fin du mois dernier, NetherRealm a lancé l’histoire DLC sous la forme de Conséquences. Mortal Kombat: Aftermath Kollection déployé ainsi, l’emballage dans le jeu de base et chaque morceau de DLC pour 59,99 $ sur la PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et Xbox One.

[Source: WB Games Careers via Wccftech]