Universal fera un film du roman La chaîne avec Edgar Wright

Universal a acquis les droits sur le roman La chaine. Le roman de Adrian McKinty était un best-seller de 2019 et l’une des propriétés les plus en vogue à Hollywood. Un directeur de liste vient aussi avec l’accord, comme Edgar Wright a embarqué dans le projet pour diriger, à partir d’un scénario de Jane Goldman (X-Men: Première classe). Titre de travail Eric Fellner et Tim Bevan produira aux côtés de Complete Fiction Nira Park et Wright, et The Story Factory’s Shane Salerno. La chaine va être accéléré à coup sûr, et Universal va vouloir que cela passe devant les caméras dès que possible. Date limite avait le rapport initial.

« La chaine raconte l’histoire de Rachel, qui apprend que sa fille de 11 ans a été kidnappée. La seule façon de la récupérer est d’enlever un autre enfant. Sa fille ne sera libérée que lorsque les parents de la prochaine victime kidnapperont un autre enfant. Si Rachel n’enlève pas un autre enfant, ou si les parents de cet enfant n’enlèvent pas d’enfant, sa fille sera assassinée. Elle fait maintenant partie de The Chain, un programme d’enlèvement terrifiant et méticuleux en forme de lettre qui transforme les parents de victimes en criminels. Le livre raconte l’histoire poignante de Rachel en tant que victime, survivante, ravisseuse et criminelle. Ce que les cerveaux cachent La chaine sait que les parents feront tout pour leurs enfants. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’à Rachel, ils ont finalement rencontré leur match, car elle est assez intelligente et solide pour avoir survécu à un combat contre le cancer et est déterminée à briser la chaîne tout en récupérant sa fille. «

C’est un sujet difficile et un énorme départ pour Wright. Je pense qu’il peut le retirer à coup sûr, mais l’homme va être une montre déprimante, même si vous n’êtes pas un parent. Je reçois des flashbacks horribles en regardant des prisonniers maintenant.

