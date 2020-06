Anthony Seibold fera les changements d’équipe des Broncos de Brisbane après la défaite des Newcastle Knights

L’entraîneur de Brisbane Anthony Seibold examinera les changements dans l’équipe après qu’un seul essai d’interception effectué par l’ancien joueur Andrew McCullough ait été leur seule source de points à Gosford jeudi soir.

McCullough, le vétéran de Brisbane qui a été libéré il y a un mois, a donné à son ancienne équipe leur seul essai de la nuit à Xavier Coates alors que Newcastle a remporté une victoire de 27-6.

Depuis que la compétition dans la LNR a repris, les Broncos n’ont pas marqué d’essais en seconde période et la tendance s’est poursuivie, pénétrant dans les hangars en baisse de 13-6 avant d’en encaisser deux autres en seconde période.

La défaite intensifie de sérieuses inquiétudes quant à l’attaque du club menée par les moitiés Anthony Milford et Brodie Croft, mais Seibold a déclaré qu’il avait des réserves quant au retour du demi-arrière Tom Dearden qui n’a pas joué depuis juin dernier.

« Il ne fait aucun doute que nous avons besoin de plus de nos joueurs d’élite », a déclaré Seibold.

« Quand nous concédons tant de pénalités et de six contre, en particulier hors métrage, pour Milly et Crofty, il est difficile pour eux d’entrer dans le match.

« Il y a eu beaucoup d’efforts à différents moments. Je ne dirai pas que c’est idiot, mais nous ne jouons pas intelligemment.

« Peut-être que je dois envisager d’apporter des changements. »

Faits saillants de la LNR: Knights v Broncos – Round 5

Ces changements pourraient être imposés en tant que doubles exécuteurs Patrick Carrigan et Tevita Pangai Junior transpirent des conclusions du comité d’examen des matches après des incidents distincts.

Carrigan a été bloqué pour un tir tardif sur le demi-arrière des Knights Mitchell Pearce au milieu de la deuxième mi-temps, tandis que Pangai Junior pourrait faire face à une sanction potentielle pour l’épaule de David Klemmer dès la quatrième minute.

C’était le premier match de retour d’une suspension de quatre matchs pour Pangai Junior, qui a manqué 12 semaines de suspension depuis le début de la saison dernière.

« Je ne l’ai vu qu’en direct et je pensais que c’était un bon coup, je devrais le revoir », a déclaré Seibold à propos de Pangai Junior.

Superbe voltigeur de Coates

La moitié des Knights Kurt Mann a eu un coup de main dans les deux essais en première mi-temps pour les Knights, marquant à la 10e minute puis mettant un coup de pied de terrain pour l’ailier Hymel Hunt peu de temps après le premier des deux péchés.

À la 21e minute, l’arrière des Broncos Jamayne Isaako a été bloqué à 10 mètres de sa propre ligne lorsque Kalyn Ponga s’est précipité pour jouer le ballon.

Il a suivi une directive de la LNR plus tôt cette semaine avertissant que les joueurs seraient condamnés pour des fautes professionnelles, ralentissant le ruck ou sautant hors-jeu en défense.

Pour les Knights, c’était une autre performance dominante à l’avant dirigée par l’hélice NSW Daniel Saifiti qui a couru 197 mètres et a marqué un essai courageux en seconde période.

« Je suis vraiment content des deux Safs (Jacob et Daniel), tous nos attaquants », a déclaré l’entraîneur des Knights Adam O’Brien.

« Je pense qu’ils ont été sous-estimés par tous les experts au début de l’année … les mecs prennent ça personnellement. »

Il s’agit de la quatrième défaite consécutive pour les Broncos qui affronteront désormais la Gold Coast au Suncorp Stadium le week-end prochain.

Pour Newcastle, la victoire les a propulsés au deuxième rang du classement.

Ils affronteront North Queensland à Townsville samedi la semaine prochaine.

©AAP2020