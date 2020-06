Nouvelle série télévisée des Schtroumpfs en route pour Nickelodeon en 2021 – / Film

Les Schtroumpfs font leur retour.

Les petites créatures animées bleues ne peuvent évidemment pas rester longtemps sous les projecteurs. Un nouveau rapport indique que la chaîne de télévision pour enfants Nickelodeon a concédé sous licence les droits mondiaux Les Schtroumpfs franchise, et «planifie une série originale de Schtroumpfs Nickelodeon animée en CG pour 2021. «

Et ce n’est pas tout: le monde est sur le point d’être inondé de produits Schtroumpf. ViacomCBS, la société mère de Nickelodeon, a une division de produits de consommation qui lancera «une nouvelle gamme de produits pour la série animée comprenant des jouets, de la papeterie, des vêtements et accessoires, de la maison, des biens de consommation emballés et plus» dans des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique. , le Royaume-Uni, Singapour et la Malaisie à partir de 2022. Découvrez ci-dessous les détails de la prochaine série télévisée Smurfs.

Le Wrap dit que le nouveau Nickelodeon Schtroumpfs deal fait partie d’un partenariat avec LAFIG Belgique et IMPS, les détenteurs mondiaux de licences pour la propriété des Schtroumpfs. Ces sociétés avaient déjà annoncé qu’une série animée en 3D appelée Les Schtroumpfs: une nouvelle touche de bleu serait disponible en 2021, et il semble que ces projets soient identiques. Bien qu’il soit intéressant de noter que l’annonce d’aujourd’hui ne contient aucune référence à ce sous-titre, donc on ne sait pas si cet aspect est toujours en jeu, s’il a été entièrement supprimé, ou peut-être s’il sera simplement utilisé comme partie du titre dans certains territoires.

Les Schtroumpfs, basé sur la série de bandes dessinées belges par un artiste nommé Peyo, était un dessin animé populaire du samedi matin qui suivait une espèce de minuscules créatures bleues appelées Schtroumpfs qui utilisent également le mot «schtroumpf» dans leur vocabulaire à un degré si libéral qu’il peut signifier juste à propos de quoi que ce soit à tout moment. Ils vivent dans des maisons de champignons dans les bois et se retrouvent toujours en désaccord avec Gargamel, un sorcier humain maléfique qui est obsédé par les détruire (ou les transformer en or, ou les manger, ou tout plan bizarre qu’il avait dans un épisode donné) . Voici comment The Wrap décrit le nouveau spectacle:

La série comprendra tous les personnages de Schtroumpf bien-aimés, comme Papa Smurf, Smurfette, Brainy, Hefty, Clumsy et plus encore de nouvelles aventures remplies d’humour, de cœur et d’action à enjeux élevés. Après ses débuts aux États-Unis en 2021, il sortira sur les chaînes internationales de Nickelodeon.

Le prochain spectacle sera réalisé par William Renaud (Casper’s Scare School) et écrit par Peter Saisselin et Amy Serafin (Alvin !!! Et les Chipmunks). Ce spectacle débutera quatre ans après le plus récent film Smurfs en action / animation en direct, 2017 Schtroumpfs: le village perdu.

Articles sympas du Web: