Le plus grand défi d’Apple avec les Mac Arm, selon Qualcomm

Qualcomm a élaboré sur les principaux défis auxquels Apple sera confronté avec les ordinateurs équipés de la technologie Arm.

La société estime que l’émulation d’applications sera un obstacle majeur pour Apple.

On s’attend généralement à ce qu’Apple révèle les premiers ordinateurs équipés de processeurs basés sur Arm plus tard dans la journée, après avoir confirmé plus tôt cette année qu’il travaillait sur le soi-disant Apple Silicon pour ses Mac.

Ce ne serait pas la première fois que nous voyons une plate-forme informatique majeure adopter l’architecture Arm après avoir utilisé X64 / X86, comme Microsoft l’a fait avec sa plate-forme Windows on Arm en partenariat avec Qualcomm. Ce partenariat a abouti à la création de plusieurs ordinateurs portables Windows équipés de chipsets Snapdragon écoénergétiques, tels que le Samsung Galaxy Book S.

Maintenant, Qualcomm a révélé ce qu’il pense être le plus grand défi pour les ordinateurs Apple exécutant des processeurs Arm, sur la base de sa propre expérience. Comme vous vous en doutez, le fabricant de puces américain pense que l’exécution d’applications héritées sera un obstacle majeur à surmonter.

Les applications héritées seront un gros obstacle

« Avoir des émulateurs pour relier l’écosystème hérité au nouvel écosystème est une bonne chose, mais vous aurez des défis », a déclaré un représentant de l’entreprise en réponse à une question de Autorité Android.

«Il y a beaucoup de vieux logiciels très mal écrits. Et les émulateurs ne résolvent pas tout cela. Donc, comme vous pouvez l’imaginer au cours des dernières années, c’est comme un coup de taupe, les assommer un par un.

Windows on Arm exécute actuellement des applications 32 bits héritées via émulation, mais il y a une pénalité de performances associée à cela par opposition à l’utilisation d’une version native d’Arm. De plus, toutes les anciennes applications ne sont pas entièrement compatibles avec l’émulation, comme le souligne Qualcomm. Microsoft et le fabricant de puces américain s’efforcent également d’apporter l’émulation d’applications héritées 64 bits à la plate-forme, avec un lancement en avant-première plus tard ce mois-ci. Il y a donc certainement des progrès à faire à cet égard.

Pour sa part, Apple utilise un outil de traduction appelé Rosetta 2 pour gérer les applications Mac héritées, y compris les programmes 32 bits et 64 bits. Nous nous attendons certainement à une amélioration des performances ici aussi, comme nous l’avons vu avec les ordinateurs portables Snapdragon exécutant un logiciel hérité. Et si l’on en croit Qualcomm, la compatibilité des applications pourrait également être un problème, en particulier lorsqu’il s’agit d’applications qui ne sont plus activement prises en charge.

Le dirigeant de Qualcomm a également souligné un autre obstacle potentiel pour Apple dans le segment des entreprises, affirmant que Windows on Arm / Snapdragon avait fait beaucoup de progrès en termes de déploiement, de sécurité et de gestion en entreprise.

Néanmoins, la transition d’Apple vers le silicium Arm pour ses Mac devrait entraîner d’importantes économies d’énergie par rapport à ses ordinateurs portables actuels. Les autres avantages potentiels incluent un prix moins élevé (car il n’a plus à acheter de puces d’Intel) et la possibilité de puiser dans le silicium interne pour une meilleure sécurité, des images / vidéos de meilleure qualité et un apprentissage automatique plus rapide.

Que pensez-vous de la transition vers les processeurs Arm dans l’espace informatique? Achèteriez-vous un ordinateur Arm sur une ancienne machine AMD / Intel? Faites-nous savoir en répondant au sondage ci-dessus!

