Matthew Morrison jouera dans ‘Dr. Seuss « The Grinch Musical! » Spécial vacances à NBC

Matthew Morrison devrait jouer dans une production enregistrée de deux heures de «Dr. La comédie musicale The Grinch de Seuss! à NBC, qui sera filmé au Troubadour Theatre de Londres et diffusé le mois prochain.

L’alun de «Glee» jouera lui-même le grincheux grincheux pour l’événement théâtral télévisé, qui sera diffusé le 9 décembre à 20 h.

Selon NBC, «Dr. Le célèbre livre de Seuss raconte l’histoire d’un Grinch reclus qui a tracé depuis sa grotte au sommet du mont enneigé. Crumpit pour voler Noël aux Whos à Who-ville. Puis, la veille de Noël, déguisé en Père Noël et enrôlant son fidèle chien Max comme renne, le Grinch s’est rendu à Who-ville pour ramasser les cadeaux et les décorations des Whos. À sa grande surprise le matin de Noël, les Whos étaient imperturbables et ont célébré la fête avec une démonstration réconfortante de joie et d’amour.

Lisez aussi: Près de la moitié des abonnés Netflix ont regardé au moins un film de vacances original l’année dernière

Avec Morrison, le «Dr. La comédie musicale The Grinch de Seuss! met en vedette Denis O’Hare («Big Little Lies») dans le rôle de l’ancienne version du chien du Grinch, Max, Booboo Stewart («Descendants 3») dans le rôle du jeune Max et de la nouvelle venue Amelia Minto («The Lost Girls») dans le rôle de Cindy-Lou Who . Un ensemble d’acteurs de théâtre musical du West End de Londres complètera le casting.

«Dr. Seuss «The Grinch Musical» est présenté en association avec Dr. Seuss Enterprises et Running Subway, produit par Penny Lane Entertainment Television et Simon Friend Entertainment. Lee Connolly, Simon Friend, Joshua Rosenblum et James Sanna sont les producteurs exécutifs. Morrison sert également de producteur à la télédiffusion.

«Dr. Seuss est une partie indélébile de toutes nos vies et nous sommes ravis de présenter une production théâtrale de «The Grinch Musical! à notre public », a déclaré Doug Vaughan, vice-président exécutif des programmes spéciaux chez NBC Entertainment. «C’est un ajout parfait à nos traditions de programme annuel de vacances et une émission télévisée que toute la famille appréciera.»

Lisez aussi: Voici tous les films, séries télévisées et émissions spéciales des Fêtes 2020 de Netflix

«Au cours de ce qui a été une année extrêmement difficile pour nous tous, c’est un honneur d’amener un peu de joie des Fêtes dans les foyers des téléspectateurs en décembre», a ajouté Morrison. «Mon souhait est d’apporter un peu de magie Who-ville à cette saison des fêtes et, bien que la pandémie présente certains défis pour donner vie à une production scénique, nous sommes ravis de présenter une version unique de ce favori saisonnier d’une nouvelle manière créative et imaginative . »

Plus à venir…