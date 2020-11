Le Pixel 5 se transforme en un chargeur intelligent, un robinet arrière iOS 14, plus de nouvelles technologiques aujourd’hui!

Votre résumé de l’actualité technologique, via la newsletter DGiT Daily tech, du mercredi 4 novembre 2020.

1. Nouvelles fonctionnalités: chargeur pour Pixel 5, iOS 14 Back Tap

Aujourd’hui, c’est comme une journée pour aborder certaines fonctionnalités pratiques du smartphone qui sont carrément géniales si vous avez la possibilité de les utiliser.

Tout d’abord, la confirmation aujourd’hui que le « partage de batterie » de Google Pixel 5 facilite la charge sans fil inversée.

La charge sans fil inversée est l’endroit où, au lieu de charger votre téléphone sans fil, vous utilisez le téléphone pour charger sans fil un autre appareil.

Un exemple courant est de véritables étuis pour écouteurs sans fil qui peuvent être chargés sans fil et qui ont des batteries de plus petite taille à recharger.

Vous pouvez également utiliser un téléphone pour en charger un autre via le sans fil, pour vous aider.

Désormais, le Pixel 5 peut également inverser la charge sans fil. Mais c’est intelligent: lorsque le Pixel 5 se charge via USB-C filaire, avec le « partage de batterie » activé, cela fait de l’arrière du Pixel 5 un chargeur efficace pour d’autres appareils compatibles Qi.

Et il est également assez bien exécuté, comme l’explique Google: « Lorsque votre téléphone Pixel est branché et en cours de chargement, le partage de batterie s’active automatiquement pendant une courte période. Si votre téléphone ne détecte pas qu’un autre appareil utilise son alimentation pendant cette période, le partage de batterie se désactive.«

Il y a aussi une vidéo.

Et pour être clair, vous pouvez utiliser la charge sans fil inversée pour partager l’alimentation lorsqu’elle n’est pas branchée, il s’agit simplement d’une opération manuelle pour éviter une charge indésirable, ce qui est parfaitement raisonnable.

C’est une bonne idée! C’est probablement un autre produit phare qui devrait être implémenté via une mise à jour logicielle si possible, ou dans leur prochaine version. Pourquoi pas?

Et, si vous voulez vraiment, achetez deux Pixel 5 et rechargez-en l’un sur l’autre. Droite?

L’autre fonctionnalité est le bouton de retour «secret» sur les iPhones mis à jour vers iOS 14:

Dans iOS 14, ‘Back Tap’ a été ajouté via le menu Accessibilité, de sorte que beaucoup de gens ne l’ont peut-être même pas remarqué.

Voici comment Apple décrit Back Tap: « Conçu pour créer un moyen simple et facile de déclencher des tâches pratiques pour ceux qui ont des besoins d’accessibilité, un double ou triple tap rapide à l’arrière de votre iPhone peut être configuré pour déclencher un certain nombre d’actions, telles que l’ouverture de la loupe ou le déclenchement de VoiceOver lorsque votre iPhone est dans votre poche. Il peut même correspondre à des fonctionnalités système courantes telles que le centre de contrôle ou à des activités spécifiques à l’accessibilité telles que les actions de contrôle de commutation.«

Pour être clair, avec cette fonctionnalité activée, l’arrière de votre iPhone se transforme en un bouton tactile. (Allumez-le en allant Paramètres> Accessibilité> Touchez et faites défiler vers le bas pour vous assurer que Back Tap est activé.)

et faites défiler vers le bas pour vous assurer que Back Tap est activé.) Ensuite, en ouvrant davantage l’option Back Tap, vous pouvez accéder à d’autres menus pour créer des raccourcis pour les doubles taps et les triples taps.

Par exemple, appuyez deux fois sur l’arrière de votre iPhone pour ouvrir l’appareil photo ou appuyez trois fois pour prendre une capture d’écran.

Back Tap, d’après mon expérience de l’essayer à partir d’un iPhone emprunté, n’est pas parfait. Apple semble prêt à essayer d’empêcher les activations accidentelles, ce qui est utile, mais cela ne fonctionne pas toujours parfaitement. Il est probable que la fonctionnalité s’améliorera avec le temps, mais cela vaut la peine d’essayer de voir si elle fait partie de votre flux.

Google avait inclus quelque chose de similaire dans les versions bêta d’Android 11, mais ne l’a pas inclus dans la version finale, probablement en raison de problèmes de ratés similaires.

Et les téléphones Android ont expérimenté divers gestes bien plus que sur l’iPhone. Les téléphones Motorola allumeraient la lampe de poche si vous faisiez une double action de la main et qu’une torsion du poignet ouvrait l’appareil photo.

Cependant, de petits trucs comme celui-ci n’ont pas vraiment été plus répandus, et je ne sais pas vraiment pourquoi, à part la façon dont les fonctionnalités spécifiques aux appareils ont tendance à avoir du mal à rester utiles.

2. Fuite: Peut-être quelques détails supplémentaires sur Qualcomm Snapdragon 875, des fuites indiquant qu’il est construit autour d’un processus de 5 nm, de nouveaux processeurs Cortex et d’un GPU (Autorité Android).

3. Nokia a un tas de téléviseurs Android 4K à bas prix dans la plupart des tailles (Autorité Android).

4. Une charge de 200 W + pourrait être une chose en 2021 (comme si nous en avions besoin) (Autorité Android).

5. Spotify vous permettra désormais de diffuser des chansons directement depuis votre Apple Watch, aucun téléphone requis (The Next Web).

6. Apple, Google embauche des maîtres des effets spéciaux d’Hollywood pour travailler sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et cela fonctionne: «La différence est que, dans le domaine de la technologie, vous êtes généralement traité plus comme un être humain. (Apple Insider)

7. Il semble que le Prop 22 de la Californie ait été adopté, ce qui permet à des entreprises comme Uber, Lyft et DoorDash de faire travailler les travailleurs de la scène en tant qu’entrepreneurs indépendants (sans avantages sociaux) plutôt qu’en tant qu’employés. La mesure relative au scrutin comprend certaines garanties. (TechCrunch).

8. Elon Musk dit que Tesla pourrait révéler les changements de Cybertruck dans un «mois environ» (Engadget).

9. Pokimane veut que les fans de Twitch arrêtent de lui donner autant d’argent et ne fixent qu’un plafond de don de 5 $. Génial! (Polygone).

10. L’introduction en bourse de la fintech record du monde imminente de Ant Group a été suspendue, deux jours seulement avant son lancement par les régulateurs en Chine. Sans précédent. Alibaba détient ~ 33% de Ant Group (CNBC).

11. Les utilisateurs de SpaceX Starlink fournissent des premières impressions et des photos de déballage (Ars Technica).

12. 17 vidéos apaisantes à regarder si vous vous sentez paniqué pour une raison quelconque (Lifehacker).

13. Cette question! «Pourquoi les sprinkleurs vont-ils comme« ts ts ts ts ts ts ts ts »et reviennent-ils comme« tttttt t »?» (r / nostupidquestions).

