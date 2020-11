NBA 2K21 – Quartier / parc de la ville ersetzt

2K Games a dévoilé aujourd’hui un autre mode de jeu en NBA 2K21 pour PlayStation 5, qui remplace l’ancien mode de jeu Quartier / Parc.

The City est l’innovation la plus ambitieuse à ce jour dans le NBA 2K-Série, avec une carte beaucoup plus grande que dans les districts précédents. Il a d’immenses gratte-ciel, de vastes places, un centre-ville et diverses parties de la ville contrôlées par des gangs rivaux.

En plus de cela, nous sommes heureux d’annoncer que les affiliations sont de retour. La quantité et la variété des bâtiments et des terrains de basket qui pourraient être insérés dans la carte ont même surpris les jeux 2K.

«La ville est grande», écrit 2K. «Cependant, les affiliations de membres peuvent être tout aussi élevées, voire plus importantes. L’une des fonctionnalités les plus recherchées de la communauté NBA 2K depuis quelques années est le gameplay basé sur l’affiliation. Nous sommes, bien sûr, extrêmement heureux de le ramener d’une manière significative qui offre à The City une profondeur compétitive. C’est quelque chose que nous voulions faire depuis quelques années, et les performances des consoles de nouvelle génération nous donnent enfin l’opportunité de réaliser notre vision. «

Toutes les informations sur The City sont également disponibles sur le site officiel.