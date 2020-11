Le PDG de Microsoft fait allusion à une orientation renouvelée et des innovations dans Windows

Windows en tant que service ne fonctionne pas correctement et l’approche actuelle de Microsoft n’est pas considérée comme un avantage par de nombreux clients.

Dernièrement, Windows 10 a été axé sur l’entreprise et le géant de la technologie est incapable de remettre sur les rails le développement, la fiabilité et les fondamentaux des fonctionnalités de Windows 10.

Après que Satya Nadella a succédé à Steve Ballmer en tant que PDG, Microsoft a apporté de nombreux changements à son modèle commercial et la société est devenue beaucoup plus conviviale avec d’autres plates-formes, notamment Android, iOS et même Linux open source.

Microsoft travaille également avec Google sur le téléphone Surface à double écran qui exécute Android au lieu de Windows 10 ou Windows 10X. L’année dernière, Nadella a précisé que le système d’exploitation n’est pas la couche la plus importante et que Microsoft se soucie désormais davantage du «modèle d’application et de l’expérience».

La direction actuelle de Microsoft estime que les applications et l’expérience utilisateur globale, et pas seulement les systèmes d’exploitation, sont l’avenir de l’informatique.

Cependant, après que le monde a commencé à travailler à domicile et que de plus en plus d’utilisateurs comptent sur Windows 10 pour leur travail personnel et de bureau, les responsables de Microsoft utilisent des mots tels que «doubler» et «réinvestir» lorsqu’ils parlent de l’avenir de Windows 10.

Lors du dernier appel aux résultats cette semaine, le PDG Satya Nadella a confirmé que Microsoft reste attaché à Windows et que le système d’exploitation reste un élément important de la stratégie à long terme de l’entreprise.

«Nous doublons ce volume», a déclaré Nadella en parlant de Windows et des PC. Nadella a également noté que «l’innovation dans Windows» est le meilleur moyen de fournir des solutions de productivité et de collaboration.

Microsoft semble toujours conduire à l’idée de productivité et Windows est déjà livré avec une variété de fonctionnalités pour améliorer la productivité de l’utilisateur. Par exemple, Windows inclut désormais le noyau Linux pour les développeurs, et cela fait partie de l’idée de transporter à la fois le travail et le plaisir sur un seul appareil.

Il est très probable que nous commencerons à voir des améliorations significatives dans Windows 10 et l’écosystème dans les mois à venir.

Il est également supposé que Microsoft repousse la publication de la prochaine mise à jour majeure des fonctionnalités de Windows 10 en raison de la décision d’attendre jusqu’au début de 2021 pour prendre en charge une vague de nouveaux appareils à faible coût fonctionnant sous Windows 10X.

L’année prochaine, Microsoft apportera les fonctionnalités de Windows 10X à Windows 10 et nous pourrions assister à une refonte complète de la conception au second semestre 2021.

Il convient de noter que Microsoft n’annonce rien cette année et qu’il n’est pas prévu de mettre en évidence les fonctionnalités à venir.

Le post Le PDG de Microsoft fait allusion à une orientation renouvelée et les innovations dans Windows sont apparues en premier sur Windows Latest

Partager : Tweet