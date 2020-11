Les retrouvailles de Jennifer Aniston et Brad Pitt « Sexual Tension »: voici ce que Matthew McConaughey a dit

Jennifer Aniston et Brad Pitt: Matthew McConaughey a partagé ses réflexions sur la «Tension sexuelle» entre ex. Et Brad Pitt et Jennifer Aniston à travers leur table virtuelle ont lu le mois dernier «Fast Times at Ridgemont High».

«Pourrais-je ressentir l’énergie à travers la couverture de Brad? Tellement évident. Ouais, ouais, c’était tellement palpable » McConaughey. Et qui a imaginé le personnage de Mike Damone dans le tableau lu. Et récemment sorti Andy Cohen sur «Watch What Happens Live».

L’auteur de «Greenlights», 50 ans, a déclaré que même s’il n’avait pas marqué les choses s’échauffant pendant la lecture de la table. Et il a clairement compris les significations grésillantes le lendemain.

«J’ai remarqué qu’après, beaucoup de questions portaient sur ça. Et ou en les respectant », a-t-il dit. Et il a aussi «Non, en fait, je n’ai rien marqué comme ayant terminé l’écran. Et mais cela a fait un excellent sujet le lendemain.

Le fan étonné: Jennifer Aniston, Brad Pitt



Le fan a demandé: « Quelle a été votre réponse lorsque vous avez vu le hotboxing de Shia LaBeouf. Et sa voiture tout au long du tableau pratique lit Fast Times At Ridgemont High. Et pourriez-vous croire la tension sexuelle entre Jen Aniston et Brad Pitt? Matthew, 50 ans, a craqué en criant et a apprécié la performance de «génie» de Shia. Et avant de revenir sur le sujet de Brad et Jen.

Il a dit: « Pourrais-je sentir la chaleur à travers l’écran de Brad? Oh, si évident, oui, c’était si évident. «J’ai fait remarquer qu’après cela, c’est ce qu’étaient beaucoup de sujets. Et en respectant cela ou à leur sujet. Non, je n’ai rien remarqué de compléter l’écran. Et mais cela a changé pour un bon sujet le lendemain. Matthew aurait pu nous faire tromper. Et comme la star de Magic Mike s’inclinait. Et souriant à travers la scène légèrement gênante de Brad et Jen dans la lecture de la table virtuelle. Un personnage maléfique a décidé que les ex devraient recréer la scène la plus célèbre du film pour adolescents. Et c’est la personnalité du juge Reinhold qui se masturbe sur un fantasme de bikini. Et c’était pour un visionnement divertissant.

