Rare Halloween ‘Blue Moon’ est un régal effrayant pour nous tous

Les observateurs du ciel, les goules et (en particulier) les loups-garous prennent note: la lune sera plein cette nuit d’Halloween à travers l’ensemble des États-Unis.

C’est une confluence vraiment spéciale de la fantaisie; une pleine lune d’Halloween visible pour tous les fuseaux horaires de la Terre n’a pas eu lieu depuis 1944, selon l’Almanach des fermiers . Cela ne se reproduira pas avant 2039.

Mais attendez, il y a plus: la pleine lune du 31 octobre se trouve également être un « lune bleue , « une désignation pour que la deuxième pleine lune se produise au cours d’un seul mois civil. Les lunes bleues sont également relativement rares, se produisant en moyenne une fois tous les 2,5 ans environ. Nous en avons vu une pour la dernière fois en mars 2018.

La définition actuelle de «lune bleue» est en fait une mauvaise interprétation de celle d’origine, d’ailleurs. Le terme faisait autrefois référence à la troisième pleine lune d’une saison (hiver, printemps, été ou automne) qui arborait quatre pleines lunes au lieu des trois habituelles, une définition énoncée par l’Almanach des fermiers du Maine dans les années 1930.

« Mais en 1946, l’astronome amateur et contributeur fréquent à Sky & Telescope James Hugh Pruett (1886–1955) a mal interprété la description de l’Almanach, et l’utilisation de la deuxième pleine lune en un mois est née, » Sky & Telescope a écrit dans un explicatif cette semaine .

Et au cas où vous vous poseriez la question – « lune bleue » n’a rien à voir avec la couleur. La lune peut parfois apparaître bleuâtre, grâce à la diffusion de la lumière par la poussière ou les particules de fumée dans l’atmosphère terrestre, mais ces effets ne sont pas du tout liés aux phases de la lune.

Nous pouvons également appeler cette pleine lune d’Halloween la lune du chasseur, le nom traditionnel de la première pleine lune après la lune des moissons . La Harvest Moon est celle qui se rapproche le plus de l’équinoxe d’automne de l’hémisphère nord, qui a eu lieu cette année le 22 septembre. En 2020, cette distinction est allée à la pleine lune du 1er octobre.

Et une dernière chose: la pleine lune d’Halloween de cette année est également qualifiée de « micro-lune » ou de « minimoon », car elle se produira lorsque la lune est proche de son point le plus éloigné de la Terre sur son orbite elliptique. Par exemple, le 30 octobre, la lune sera à 406 394 kilomètres (252 522 miles) de nous – notamment plus loin que sa distance moyenne d’environ 238 900 miles (384 500 km). Cependant, vous ne remarquerez probablement pas la différence, à moins que vous ne soyez particulièrement perspicace ou obsessionnel par ce genre de choses.